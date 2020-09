Wilfred: Con la nueva tormenta del Atlántico se acaban los nombres de huracanes

Noticias

21 tormentas con nombre en 2020 y se acabaron los nombres. Ya hay dos con letras griegas: Alpha y Beta

Una nueva tormenta tropical se formó este viernes en medio del Atlántico y tomó el nombre de Wilfred.

El último nombre de la lista de este año que quedaba vacante fue para un sistema situado a unas 630 millas al oeste suroeste de las islas de Cabo Verde que los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos estaban vigilando.

Wilfdred presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y se mueve hacia el oeste noroeste con una velocidad de 17 millas por hora (28 km/h).

El NHC pronostica algún fortalecimiento leve para hoy y después un debilitamiento paulatino. Para el martes, Wilfred se habría degradado a depresión tropical en medio del Atlántico.

Como el nombre Wilfred ya está tomado, a una depresión tropical cercana a Portugal le correspondió como nombre una letra del alfabeto griego, en este caso, Alpha, cuando se convirtió en una tormenta tropical este viernes, tocó tierra en Portugal y se espera que se convierta en un depresión tropical ya en tierra.

With the naming of Subtropical Storm #Alpha, we've officially entered the Greek Alphabet for named Atlantic storms this year.

We've made it as far as Zeta one time on record, in 2005. Visit https://t.co/meemB5uHAR for the latest. pic.twitter.com/B4TO7JL1Kv — National Weather Service (@NWS) September 18, 2020

Y Beta amenaza en la costa oeste del Golfo

A las 11 am EST, la llamada depresión tropical 22 se convirtió en la tormenta tropical Beta estaba a unas 275 millas (445 km) al noreste de Tampico (México) y 255 millas (405 km) al sureste de la desembocadura del río Grande y se movía a 7 millas por hora (11 km/h) hacia el noreste con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 km/h).

Here are the Key Messages for the Friday morning advisory on Tropical Depression Twenty-Two. Residents of northeastern Mexico, Texas and Louisiana should be monitoring the progress of this system. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/OMyfByqfUu — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) exhortó a los “intereses a lo largo de la costa oeste del Golfo de México” a seguir el curso de esta tormenta tropical que para el domingo puede tener fuerza de huracán.

A partir del sábado tomará dirección oeste y continuará en ese rumbo hasta comienzos de la próxima semana.

Tropical Storm #Beta Advisory 5: Depression in the Gulf of Mexico Becomes Tropical Storm Beta. https://t.co/VqHn0uj6EM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020

El patrón de trayectoria indica que tocará tierra en algún punto de la costa oeste del Golfo, en la zona de la frontera entre México y EE.UU. a comienzos de semana.

La marejada generada por la combinación de la depresión y un frente frío que está entrando al norte del Golfo de México va a llegar a las costas de México y Texas este fin de semana.

En cuanto a Teddy, el NHC indica que esta mañana estaba a unas 525 millas (850 km) al este noreste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores, y a cerca de 885 millas (1.420 km) al sureste de Bermudas y presenta vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (215 km/h).

Se mueve a 12 millas por hora (19 km/h) y no representa peligro para tierra aún salvo por las marejadas producidas por sus vientos huracanados.

Esas marejadas alcanzan las costas de las Antillas Menores y el noreste de América del Sur y que van a extenderse hacia el oeste en las Antillas Mayores, las Bahamas, Bermudas y la costa este de los Estados Unidos durante el fin de semana.

Para el miércoles, estará muy al norte en el extremo nororiental de EE.UU. y el sureste de Canadá.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos ha pronosticado que la temporada de huracanes 2020 en el Atlántico 2020 puede hacer historia con 25 tormentas con nombre, de las cuales ya van 20 y Wilfred sería la 21.

Con información de EFE