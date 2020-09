Orgullo hispano en tus pies con ¡Mi Gente! de Converse

Converse quiso rendir homenaje a la comunidad hispana en el icónico lienzo del Chuck Taylor All Star, con la colección ¡Mi Gente!.

La marca lanzó esta semana su cápsula del Mes de la Herencia Latina más completa hasta la fecha, con seis nuevos modelos que incluyen las Chuck 70, las Chuck Taylor All Star y dos tops que destacan por sus grandes volantes.

Una serie de estilos Chuck Taylor All Star, los puntos focales de la cápsula, representa la diversidad, dualidad y vitalidad de la cultura Latinx a través de estampados inspirados en tres países:

Puerto Rico: Con el poder de los ritmos afrocaribeños y la libertad de los bailarines de Bomba de Puerto Rico, el Chuck Taylor All Star Hi y la indumentaria que lo acompaña están inspirados en las faldas blancas con volantes de las mujeres que lideran el ritmo de Bomba. El calzado ve cómo los colores de la bandera puertorriqueña cobran vida en la matrícula del All Star y los ojales dorados superiores le permiten atarse con estilo.

República Dominicana: Las Hermanas Mirabal, también conocidas como las “Mariposas”, pueden no haber parecido las revolucionarias más probables, pero la lucha de sus vidas se convirtió en símbolo de la resistencia tanto democrática como feminista. En su honor, un estampado de mariposas se apodera del Chuck Taylor All Star, mientras que los colores de la bandera de la República Dominicana pasan por la placa.

México: Este Chuck Taylor All Star celebra el estilo y la herencia mexicano-estadounidense con un parche de cuero azul profundo en el tobillo que está intrincadamente cortado al estilo del papel picado, arte folclórico tradicional mexicano y se asienta sobre una impresión sobre lienzo de inspiración otomí.