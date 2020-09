Políticos de Nueva York honran memoria de jueza Ruth Bader Ginsburg, nativa de Brooklyn

Nueva York

Republicanos y Demócratas tuvieron un punto en común, por primera vez en mucho tiempo

Líderes Demócratas y Republicanos de Nueva York tuvieron como pocas veces un punto en común anoche, al menos en Twitter: honrar la memoria de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema nacida en Brooklyn (NYC) en 1933, quien falleció ayer en Washington DC, tras una larga batalla con el cáncer.

El gobernador Andrew Cuomo resumió: “El corazón de NY se rompe con el fallecimiento de la Juez Ruth Bader Ginsburg. Durante su extraordinaria carrera, esta nativa de Brooklyn rompió barreras y las letras RBG adquirieron un nuevo significado, como grito de guerra e inspiración. Su mente legal y su dedicación a la justicia dejan una marca indeleble en América”.

“RBG fue un jefe. Estados Unidos debería estar agradecido por su servicio. Descansa en paz”, comentó el concejal Joe Borelli.

“Un espíritu tenaz que hizo avanzar a este país en justicia, igualdad y moralidad. Ella fue Ruth Bader Ginsburg. Nunca se echó atrás en una pelea. Esta noche su ciudad natal y el mundo están de luto”, afirmó el alcalde Bill de Blasio.

Su predecesor Rudy Giuliani, actual abogado personal del mandatario Donald Trump, reconoció que: “La jueza Ruth Bader Ginsburg fue un crédito para la Corte. No estuve de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero todas estaban bien razonadas y bien argumentadas. Era una amiga cercana de su opuesto ideológico, el juez Scalia. Ambos amaban la ópera, el derecho y EE.UU. Qué descanse en paz”.

“Ruth Bader Ginsburg fue una pionera para las mujeres y una dura neoyorquina que vivió una vida increíble y dejó su huella. Gracias por su servicio y descanse en paz”, escribió Nicole Malliotakis, candidata Republicana a la Cámara de Representantes.

“Ruth Bader Ginsburg fue una verdadera heroína americana, y su legado vivirá en nuestra nación para siempre. Todos estamos desconsolados. Qué su memoria sea una bendición”, comentó Letitia James, Fiscal General de NY.

“En duelo por la pérdida de un gigante”, señaló el concejal Mark Levine, y luego se refirió a las consecuencias políticas de la muerte de la jueza liberal. “Listo para la batalla como si el futuro de la nación estuviera en juego. Porque lo está”, agregó en referencia a la batalla que se acerca si Trump nomina a alguien para el asiento de la jueza liberal.

