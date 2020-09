Trump nombrará en unos días a su selección para la Corte Suprema y será una mujer

WASHINGTON – El presidente Donald Trump afirmó este sábado que espera nominar la próxima semana a su candidato para ocupar la vacante dejada por la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo, y que seguramente será una mujer.

“Puedo ver que lo más probable es que sea una mujer. Si alguien me preguntara ahora, diría que una mujer en primer lugar. La elección de una mujer diría que sería ciertamente apropiado”, apuntó Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Carolina del Norte, donde participó en un mitin.

Preguntado sobre el momento en que presentará a su nominado al Supremo, el presidente respondió: “Creo que la elección será la próxima semana”.

Trump indicó que tiene una lista de unas 45 personas para elegir.

Los periodistas le preguntaron sobre dos juezas, la latina Barbara Lagoa y Amy Coney Barrett, dos magistradas que Trump ha dicho que le gustan al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a lo que el mandatario respondió que “ambas son muy respetadas”.

Trump también fue cuestionado por el hecho de que vaya a presentar un nominado al Supremo antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, cuando los republicanos bloquearon que el expresidente Barak Obama lo hiciera en 2016 antes de los comicios de ese año.

“Eso es consecuencia de perder unas elecciones”, señaló Trump.

Horas antes el mandatario había instado en Twitter a los republicanos a cubrir “sin demora” la vacante dejada en el Tribunal Supremo por Ginsburg, que falleció el viernes a los 87 años.

Dirigiéndose al Partido Republicano, Trump tuiteó: “Se nos ha puesto en una posición de poder e importancia para tomar decisiones por la gente que nos eligió con orgullo, de las que la más importante ha sido considerada durante largo tiempo la selección de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. ¡Tenemos esta obligación, sin demora!”

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!

