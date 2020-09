¡Está de vuelta! Así fue el emotivo regreso de Andrea Legarreta a ‘Hoy’ tras superar el COVID-19

Entretenimiento

La guapa conductora fue acobijada por sus compañeros del programa tras estar en cuarentena desde agosto

Andrea Legarreta retomó su vida cotidiana. Después de más de 15 días de haber estado en cuarentena por contagiarse de COVID-19, la guapa conductora regresó a “Hoy”, programa que conduce desde 1998.

La también actriz de 49 años retomó su actividad hoy por la mañana con una cálida bienvenida que le dieron sus compañeros al momento de que arrancaron la emisión del show donde también se encuentran Raúl “El Negro” Araiza y Galilea Montijo.

Tras haber estado en su casa desde el 31 de agosto, fue el “Negro” el encargado de presentar a Legarreta de manera efusiva y además dándole elogios por su cambio de look pues ahora luce con una cabellera más rubia.

“Fíjense nada más, esta rubia está de regreso”, dijo el conductor y después al unísono todos gritaron “¡sí se pudo!”, además del staff del programa de Televisa, algo que hizo que Andrea se desbordara de la emoción.

Acobijada por aplausos y palabras de cariño, dio detalles más tarde de todo lo que ocurrió en torno a su enfermedad así como respondió algunas dudas para aquellos que desconocen lo que es vivir infectado de coronavirus.

A Legarreta le tocó compartir su vuelta al programa “Hoy” a un lado de personalidades como Roberto Palazuelos y Jorge Muñiz, invitados para la emisión del lunes en curso, así como las estrellas Marisol González, Pedro Prieto y Arturo Carmona.

Fue el sábado cuando Andrea reveló que volvería al foro en vivo, justo el día en que se hizo su cambio de look y que festejó que ya había sido dada de alta para retomar actividades tras haberse enfermado de COVID-19.

“No te tienes que aislar 40 días. No soy experta pero ya lo viví y estuvimos rodeados de expertos”, señaló la presentadora. “Después del día diez, aunque des resultados positivos (en las pruebas) ya no contagias”.

La esposa del cantante Erik Rubín afirmó que el padecimiento fue un golpe tanto para su salud, como para su autoestima, razón por la cual decidió irse a consentir tras haber estado inmersa en la enfermedad.

“Sí es importante para mí sentirme linda. Después del COVID mi piel se ha deshidratado de una forma que no tienen idea, bajé masa muscular, adelgacé. No me siento igual, qué tiene de malo que me retoque la raíz”.

Justamente un lunes, pero el 31 de agosto pasado, Galilea Montijo aseguró que la guapa conductora de 49 años había dado positivo al coronavirus y desde ese entonces hasta el viernes 18 de septiembre se mantuvo en casa con las medidas sanitarias posibles.

Ahora, Andrea Legarreta puede festejar a lo alto su regreso al programa “Hoy” y disfrutar de su trabajo como lo ha hecho desde hace 22 años.