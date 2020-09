Esto dijo Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt, ante una filosa pregunta sobre Angelina Jolie

Entretenimiento

Nicole Poturalski se convirtió en la nueva novia de Brad Pitt en 2019, aunque la pareja mantuvo un perfil bajo durante varios meses. Y ahora que todos saben de la relación, la joven modelo alemana comenzó a responder preguntas cada vez más filosas. De hecho, uno de sus seguidores, la consultó sobre Angelina Joline: “¿La odias?”.

Hace algunas semanas se conoció que Pitt y Poturalski están en pareja aunque con un vínculo muy particular. Es que la modelo tiene además una relación en paralelo con el empresario gastronómico Roland Mary (68) desde hace ocho años.

En plena disputa legal entre Pitt y Jolie, la modelo compartió una imagen en su cuenta de Instagram y escribió “la gente feliz no odia“. Entre miles de comentarios, uno de los seguidores de Poturalski cuestionó a la modelo y quiso saber: “Si es así, ¿por qué [odian] tú y Brad a Angelina?“. La joven alemana, que no suele interactuar con los usuarios en sus comentarios, no tardó en responder: “No odio a nadie“, manifestó.