Fiesta de revelación de sexo de bebé termina en accidente del padre

Estar a la espera de un bebé es una gran alegría para los padres y sus familias, por lo que su llegada se vuelve una gran celebración.

Esto ha generado que en los últimos años, las fiestas de celebración de sexo de un bebé se hayan vuelto un acontecimiento imprescindible para la mayoría de los futuros papás, quienes desean compartir ansiosos con sus seres queridos si están a la espera de un niño o de una niña.

Tristemente, muchas de esas fiestas se salen de control, provocando graves accidentes. Eso fue lo que le ocurrió a un futuro padre que sufrió un accidente justo en el momento en que revelaban el sexo del bebé que su mujer está esperando.

El hombre se encontraba al lado de su esposa y de su hija mayor y los 3 darían a conocer si su bebé sería niño o niña mediante un artefacto que lanza papeles de colores cuando de repente, por accidente, lo tomó al revés y la pólvora terminó golpeándole en sus genitales, lo cual provocó que terminara en el suelo, retorciéndose del dolor.

Flare hits dad-to-be in the crotch at a gender reveal party pic.twitter.com/akfiTRRGXb

— The Sun (@TheSun) September 21, 2020