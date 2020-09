Caso Breonna Taylor: Gobernador de Kentucky autoriza a la Guardia Nacional a reprimir protestas

El gobernador de Kentucky Andy Beshear dijo el miércoles que autorizó el despliegue de algunas fuerzas de la Guardia Nacional luego de la decisión del gran jurado en el asesinato de Breonna Taylor.

Beshear dijo el miércoles que el despliegue sería “limitado” y “basado en operaciones muy específicas”, con el mandato de proteger la “infraestructura crítica” como los hospitales, según The Associated Press.

Police then came out in formation and rioters fled and began throwing objects at them pic.twitter.com/XNk2PzeS7A

Louisville: After unlawful assembly was called after a fire was started on a justice building

Mientras tanto, el alcalde de Louisville Greg Fischer dijo que el caso estaba “lejos de terminar”, citando la investigación en curso del FBI.

Fischer también dijo que la acusación contra el ex oficial Brett Hankison por cargos de peligrosidad injustificada justificaba la decisión de la ciudad de despedirlo.

Fischer agregó que el Departamento de Policía de Louisville Metro también continúa su investigación de la Unidad de Estándares Profesionales sobre el incidente.

“Volvamos el uno al otro, no el uno contra el otro”, agregó Fischer, instando a evitar los disturbios en la ciudad.

Breonna Taylor murió en una redada policial en marzo en su apartamento de Louisville.

La policía ingresó al apartamento con una orden judicial, momento en el que su novio Kenneth Walker disparó, y luego dijo que pensaba que eran intrusos en la casa.

La policía respondió al fuego y disparó a Taylor cinco veces. Los agentes y el fiscal general Daniel Cameron (derecha) han afirmado que la policía llamó a la puerta y se identificaron, mientras que Walker y otros testigos negaron haberse identificado.

Cameron anunció el miércoles por la tarde que Hankison sería el único de los tres agentes acusados, por tres cargos de peligro injustificado por disparar contra otros apartamentos, mientras ejecutaba la orden.

Beshear abordó el anuncio de Cameron el miércoles temprano y dijo en una conferencia de prensa: “Nunca sentiré el peso de 400 años de esclavitud, segregación y Jim Crow… pero puedo escuchar, puedo tratar de escuchar y puedo ser claro: el racismo sistemático existe en este mundo, en este país y en nuestra mancomunidad”.

El gobernador también pidió a la oficina de Cameron que haga pública la información que, según él, contribuyó a la decisión de no presentar cargos por delitos directamente relacionados con la muerte de Taylor.

I joined @Booker4KY & Executive Secretary Brown to respond to the grand jury report on the death of Breonna Taylor. While I cannot control the decision made – I called for more information to be released because those hurting deserve the facts. Full video: https://t.co/A4wfLH0VVU pic.twitter.com/n3NLFPQtTW

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 23, 2020