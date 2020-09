Disfrutando del mar, Lis Vega exhibe su retaguardia con un bikini hilo dental

View this post on Instagram

TODO LLEGA, TODO CAMBIA, TODO PASA.💙 CUANDO RECUPERAS TU SONRISA, COMIENZA UN NUEVO CICLO EN TU VIDA. SOLO EL AMOR PROPIO SANA TODO. YA ES TIEMPO 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 #LACLAVEESTAENELAMORPROPIO #OMMANIPADMEHUM #MYLIFE #LOVE #loveislove🌈 #FLY #GOODVIBES #MIAMI #goodtimes #goodvibesonly #loveintheair #miamibeach #LAPOETADELOURBANO #MYLIFE #MOMENTOS