Éste fue el sentido mensaje de Lili Estefan para su consentida Clarissa Molina en su cumpleaños

Un año nuevo comienza hoy para mi. Gracias a Dios estoy llena de salud, sobre pasé momentos difíciles, pero ahora más que nunca tengo muchas metas y sueños por cumplir y sobre todo seguir viviendo sin miedo esta hermosa vida, apreciando cada experiencia que vivo día a día y las personas que están y llegan a mi vida. Soy bendecida y le doy gracias a Dios por otra años más! Mi deseo es que… bueno eso no se dice, les cuento cuando se me haga realidad! 😄 Gracias por todos sus deseos, los leo a todos! Mil gracias!!! 🙏🏼❤️ Bendiciones! Gracias a mi familia de @elgordoylaflaca por estos detalles! 💕 A new year begins for me today, with many goals and dreams to fulfill and above all to continue living this beautiful life without fear, appreciating each experience and the people who are and come into my life. I am blessed and I thank God for another year! My wish is that … well I can’t say, I will tell you when it comes true! 😄 Thank you for all your wishes, I’m reading all the messages! Thank you!!! 🙏🏼❤️ Blessings!