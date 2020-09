¿Por qué los cargos de imprudencia temeraria contra policía de Kentucky no son suficientes en caso de Breonna Taylor?

Luego de que la fiscalía del estado de Kentucky decidiera no imputar de asesinato a ninguno de los tres policías involucrados en la muerte a tiros de la afroamericana Breonna Taylor en marzo pasado, y solo acusara al exagente Brett Hankinson por imprudencia temeraria, el abogado de la familia de Taylor dijo que la decisión es “indignante” y “ofensiva” a la memoria de la fallecida.

En unas expresiones por Twitter, Benjamin Crump argumentó que si “el comportamiento de Brett Hankison es imprudencia temeraria para la gente en apartamentos vecinos, también debió ser imprudencia temeraria en el apartamento de Breonna Taylor. De hecho, debió haber sido catalogado como asesinato imprudente”.

El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, que se basó en el dictamen de un gran jurado, decidió este miércoles que solo acusará a Hankinson por imprudencia temeraria por haber disparado contra una vivienda vecina a la de Taylor. Sin embargo, el cargo no tiene que ver con alguna acción que desembocara en la muerte de la afroamericana.

Hankinson fue liberado tras pagar una fianza de $15,000 dólares, mientras que contra los agentes Jonathan Mattingly y Myles Cosgrove, quienes realizaron los disparos que acabaron con la vida de Taylor, no se presentaron cargos ya que alegadamente su proceder fue justificado.

“Qué irónico y típico que los únicos cargos presentados en este caso fueron por los disparos a un apartamento de un vecino blanco, mientras que no fueron presentados cargos por los disparos en el apartamento de vecino negro o a la residencia de Breonna. Esto equivale al más atroz irrespeto a la gente negra, especialmente, mujeres negras, asesinadas por la Policía en Estados Unidos; y es indefendible, independientemente de cuánto el fiscal general Daniel Cameron intente justificarlo”, agregó el experto en derechos civiles.

Crump continuó: “El asesinato de Breonna fue criminal en muchos niveles: un allanamiento ilegal de morada obtenido por perjurio. Ingresar a una vivienda sin aviso, a pesar de las instrucciones para ejecutar una orden judicial que lo requiriera. Más de 30 disparos, muchos de los cuales fueron dirigidos a Breonna mientras se encontraba en el suelo. Muchos otros dirigidos ciegamente a cada habitación de la casa. Un documentado y claro encubrimiento, y la muerte de una mujer negra desarmada que no presentaba amenaza y que estaba en el mejor momento de su vida. Y aquí estamos, sin justicia para Breonna, su familia y la comunidad afroamericana”.

Jefferson County Grand Jury indicts former ofc. Brett Hankison with 3 counts of Wanton Endangerment in 1st Degree for bullets that went into other apartments but NOTHING for the murder of Breonna Taylor. This is outrageous and offensive! pic.twitter.com/EarmBAhhuf

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 23, 2020