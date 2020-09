Diputado argentino renuncia al puesto tras besarle los pechos a mujer en sesión virtual del Congreso

Juan Emilio Ameri se justificó diciendo que sólo quería examinar cómo estaban los senos de su pareja luego de que ésta se sometiera a una operación

Juan Emilio Ameri, que protagonizó una escena erótica en medio de la sesión virtual que celebraba la Cámara, no esperó a que una comisión de diputados decidiera su expulsión de la Cámara baja y presentó ayer su renuncia a la banca, que fue sometida a una votación nominal esta madrugada y aceptada en el recinto.

La Cámara de Diputados de Argentina había suspendido este jueves al legislador por Salta del Frente de Todos, a pedido del presidente de la cámara baja, Sergio Massa, quien había requerido conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo.

El diputado fue suspendido tras ser registrado en imágenes de contenido sexual en plena sesión remota.

El legislador fue registrado en una situación íntima, de explícita connotación sexual, mientras exponía su par Carlos Heller, en la sesión virtual durante la que se debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Luego de que la diputada Florencia Lampreabe terminara su exposición, Massa dijo: “Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa”.

Massa agregó: “A lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia, de funcionamiento de manera remota hemos convivido con situaciones de que a lo mejor un diputado se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa. Pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa”.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara pidió “disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión”.

Sin embargo, el organismo no tuvo que llegar a ese proceso porque el señalado renunció.

Con 224 votos a favor, el rechazo de Alfredo Schiavoni (PRO) y la abstención de Héctor Flores (PRO), Fernando Iglesias (PRO) y Javier Campos (Coalición Cívica), la Cámara de Diputados aprobó la dimisión presentada por Ameri.

Ameri justificó su actuación en un audio que envió a “Todo Noticias” en el que indicó que sólo quería examinar cómo estaban los pechos de su pareja luego de que ésta se sometiera a una operación. “Estoy muy mal. La verdad es esa. Estoy desolado, esto no me tendría que haber pasado. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado, sin cámara. Llegó mi pareja y le pregunté: “Che, a ver como quedaron las prótesis”. La operación, quedó bien. “Che, que bueno, esta bajó más, bajó menos. A ver las cicatrices. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso”. argumentó.

