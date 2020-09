Quique Usales habla de su despido de Telemundo y revela que ese oscuro día Aracely Arámbula fue su apoyo

El fashionista reveló que la actriz mexicana estuvo pendiente de él, le ofreció su ayuda e incluso lo apoyo en la búsqueda de un nuevo trabajo

Quique Usales fue despedido de Telemundo después de habar laborado en dicha televisara hispana durante más de diez años. De ese oscuro día ya hace dos años. Y hoy recuerda que en su momento de mayor tristeza fue la actriz Aracely Arámbula la celebridad que se convirtió en su gran apoyo.

El fashionista compartió este mensaje a través de sus redes sociales y sobre Arámbula dijo: “Sé que a vos mucho no te gusta que diga estas cosas (pero) a diario ella –Aracely Arámbula– estaba pendiente, cómo estaba, si necesitaba algo, me ayudaba a buscar trabajo por otro lado, qué podíamos hacer, qué nos podíamos inventar. Veníte de vacaciones a mi casa… Han sido contados los artistas que han estado ahí a todo momento, 24 horas en cualquier momento y eso uno lo agradece muchísimo”, dijo Usales.

Las declaraciones del conductor de televisión sólo han servido para revelar que el carisma de la actriz mexicana y el cariño que transmite a quienes la rodean no es fingido.

La actriz por su parte, reiteró el cariño y la amistad que siente por el periodista argentino. “Cuando quieres a alguien y te llega al corazón… siempre nos hemos reído tanto, nos hemos divertido, hicimos un gran equipo cuando Masterchef, Telemundo, entonces se hizo una bonita amistad de tiempo atrás de todos los eventos que íbamos… y cuando presentábamos las series, momentos muy importantes en mi vida”.

Aracely Arámbula aseguró que ella no quería que Usuales saliera de Telemundo. Que no estaba de acuerdo con esa decisión y así lo recalcó: “Yo quiero que sepas que para mí fue una gran sorpresa que yo no quería que sucediera, en ese momento no quería, pero ahorita sabemos que las cosas suceden por algo”.

Ahora los dos están fuera de Telemundo, ella ya no es actriz exclusiva de la cadena, razón por la cual hoy son libres para hacer lo que quieran a nivel laboral.

Pero de Telemundo Quique Usales guarda grandes recuerdos. Y tiene tres cariños importantes que mantiene fieles en su corazón.

Según su última publicación en Instagram el argentino recalcó que Adamari López, Aracely Arámbula y María Celeste Arrarás son las tres famosas a las que él más quiere. De las anteriores solo Adamari sigue siendo estrella exclusiva de Telemundo.