“EEUU es mi enemigo”: dos nacionales detenidos por FBI planeaban ataques ISIS a la Casa Blanca, Wall St y Trump Tower de Nueva York

Jaylyn Christopher Molina y Kristopher Sean Matthews fueron arrestados por las autoridades federales, bajo cargos de terrorismo, por presuntamente conspirar para bombardear o disparar contra sitios como la Casa Blanca y la Torre Trump de la 5ta Av de Nueva York, en ataques inspirados por el grupo Estado Islámico (ISIS).

Molina, originario de Texas, y Matthews de Carolina del Sur, fueron acusados ​​de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El FBI usó agentes encubiertos y fuentes confidenciales para rastrear a la pareja. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión, una multa de $250 mil dólares y una vida de libertad supervisada.

La pareja había discutido viajar a Siria para luchar con el grupo Estado Islámico o llevar a cabo ataques en la Torre Trump, la Casa Blanca, la Bolsa de Valores de Nueva York o la sede de las agencias federales de aplicación de la ley, según registros judiciales revelados esta semana.

Al parecer, estaban estudiando cómo construir autos bomba, cinturones suicidas y otros explosivos y discutieron planes de ataques con otras personas a través de una aplicación de mensajería encriptada.

Esta semana, agentes del FBI arrestaron a Matthews en Cleveland City (Tennessee) y a Molina en Gonzales (Texas), unas 75 millas (120 kilómetros) al este de San Antonio, según la agente especial Michelle Lee, quien se negó a comentar más sobre el caso.

Un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas declinó hacer comentarios, informó Fox News.

“Tenemos que mantenernos unidos, tenemos que derrotarlos, tenemos que tener muchas bajas, muchas cifras”, supuestamente escribió Molina en un grupo de chat secreto donde los investigadores del FBI dijeron que ambos prometieron su lealtad a ISIS.

“Esto podría ser digno de Netflix”, supuestamente escribió Matthews, quien se identificaba como Ali Jibreel en un grupo de chat, según muestran los documentos judiciales.

“Que quede claro, estoy en contra de Estados Unidos”, supuestamente publicó Molina -quien se hacía llamar Abdur Rahim- en un chat en línea a principios de mayo. “Estados Unidos es mi enemigo”, citó New York Post.

They were allegedly studying how to build car bombs, suicide belts and other explosives and discussed plans for attacks with other people over an encrypted messaging application.​ https://t.co/Nv4aWPKNlA

— FOX 32 News (@fox32news) September 25, 2020