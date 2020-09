Chiquis Rivera muestra foto con su “Amor incondicional”

A nada de anunciar su separación, Chiquis Rivera busca otro tipo de amor y publica foto

La cantante Chiquis Rivera anunció hace nada su ruptura matrimonial y ha dejado claro que estos momentos son difíciles y que los está afrontando “De la mano de Dios”, por eso se ha dedicado a rodearse de su familia estos últimos días. Precisamente publicó una foto con su nuevo “Amor incondicional” y enamoró a todos sus seguidores.

Se trataba de uno de sus sobrinos que tiene derretida de amor a la hija de Jenni Rivera. Recordemos que Chiquis no ha tenido hijos, así que con este bebé puede practicar para cuando le llegue el día ya que congeló sus óvulos para cuando decida tener familia.

No hay duda que Chiquis Rivera no está pasando por un buen momento y se ha refugiado en los suyos. Hace unos días estuvo en el campo con su tío Lupillo Rivera dando un concierto para los trabajadores e inmigrantes, amén de pasar largas horas en casa de sus hermanas. Esperemos a ver si esta vez no hay posibilidades de reconciliación o si de plano es sólo un altibajo de la pareja.