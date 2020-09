Cómo la remolacha puede aliviar los síntomas de tu alergia estacional

La remolacha puede reducir la picazón y la congestión

Las personas con alergia estacional suelen apoyarse en antihistamínicos para aliviar los síntomas. Algunos dietistas señalan que modificar los alimentos que se consumen puede tener un impacto significativo en la frecuencia y gravedad de la alergia.

Entre los síntomas de la alergia estacional se encuentran los estornudos, tos, secreción o congestión nasal y picazón en los ojos, nariz, boca y garganta.

La dietista Maya Feller explica en Well &Good que evitar los alimentos desencadenantes ayudaría a aliviar los síntomas, como ciertas frutas crudas (plátanos y naranjas). Si hay alergia al polen, hay alimentos como la remolacha pueden ser favorables para disminuir los síntomas.

La remolacha o betabel puede funcionar como un antihistamínico que calma la inflamación, ya que es una fuente rica en betalaínas antioxidantes.

“La remolacha puede funcionar como un antihistamínico que calma la inflamación, ya que es una fuente rica en betalaínas antioxidantes… Con el tiempo, las betalaínas pueden proteger contra el estrés oxidativo”, señala Feller.

Investigaciones refieren que la remolacha tiene potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y de protección vascular. Además es nutritiva, ofrece folatos y minerales como el potasio. Entre sus beneficios, se ha comprobado que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, lo que reduce la presión arterial.

La recomendación de Feller sobre el consumo de betabel, podría funcionarte, de cualquier forma es una adición saludable y nutritiva. Es muy fácil de incluir en la dieta, como en batidos y ensaladas.

Las remolachas se pueden exprimir, asar, cocinar al vapor o en escabeche. Es mejor evitar hervir la remolacha para maximizar su contenido de nitratos.

Otros alimentos usados para mejorar síntomas de alergia

Suelen usarse algunos productos naturales para disminuir los síntomas de la rinitis alérgica. Sobre los más populares y que podrían ser más útiles, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integradora explica qué tan efectivos pueden ser:

Hierba petasita. Los extractos de hojas o raíces de petasita pueden ser útiles según diversos estudios, aunque los datos no son convincentes.

Probióticos. Los resultados prometedores. Es posible que algunos tipos de probióticos sean útiles, pero otros no.

Miel. Se ha pensado la comer miel podría ayudar a aliviar las alergias al polen por dos cosas. La miel contiene pequeñas cantidades de polen y podría ayudar a las personas a desarrollar tolerancia. Otra posibilidad es que la miel pueda actuar como antihistamínico o antiinflamatorio. Los estudios han sido inconsistentes.

No uses cualquier suplemento, hierba o productos apícolas sin antes consultar con un médico, ya que podrían interactuar con medicamentos con provocar efectos no deseados.

