Cuidadores domésticos de salud piden acciones para recuperar salarios

Demandan al sindicato 1199SEIU que no mande sus quejas a arbitraje

Cuidadores en los hogares, tanto los que están en el sindicato como los que no lo están, se manifestaron el lunes a la puerta de la sede en Manhattan del sindicato 1199 SEIU que representa sus intereses para demandar a su presidente que tome una postura con relación al horario de 24 horas diarias de las que los trabajadores solo cobran 13.

Es la segunda vez que lo hacen en las últimas semanas.

El mes pasado hubo otra protesta porque un tribunal decretó que los trabajadores de Family Home Care Services of Brooklyn and Queens no pueden ser forzados a llevar su demanda de pago por servicios de 24 horas a un arbitraje en vez de los tribunales, algo que el sindicato, dicen, quiere que haga.

El dominicano Álvaro Ramirez fue uno de los que tomó parte en esa manifestación. Él trabajó durante 24 horas entre cuatro y cinco días a la semana durante 10 años y cree que si le pagaran todo lo que le deben por horas extraordinarias recibiría más de $50,000. Dice que con la propuesta de arbitraje del sindicato le darían un par de cientos de dólares como compensación de esos salarios que consideran robados. “No es algo que me parece aceptable”, explica.

Ramirez dice que pensó que trabajar 24 horas le brindaría unos mejores ingresos, cobraba al inicio el salario mínimo que entonces rondaba los $9 la hora. No fue el caso y trabajó a un ritmo que los manifestantes dijeron que era inhumano. Ahora, este dominicano trabaja siete horas cinco días a la semana ganando el mínimo que es $15 la hora y dice que no compensa el otro trabajo.

Este periódico se puso en contacto con el sindicato pero al cierre de esta edición no habían respondido a las quejas de la marcha ni las preguntas sobre ella del diario.

Una portavoz de los manifestantes afirman que se van a repetir las protestas todos los meses hasta que se desestime el arbitrio, se denuncien las jornadas de 24 horas con pago de solo 13 de ellas.

Los manifestantes se quejaban de que había mucha presión de las agencias por no reportar las horas trabajadas y señalaban que los costos de estos pagos van a elevar la factura del Medicaid que es el que se encarga en el estado de estos cuidados para buena parte de la población, es decir sería un mayor gasto público.

Los trabajadores de la salud a domicilio que trabajan 24 horas deberían tener garantizadas cinco horas de sueño y tres para comidas pero no es algo que se cumpla. Algunas demandas colectivas han sido registradas en los tribunales pero están pendientes de resolución.