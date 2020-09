¡Tips de masturbación! Carolina Sandoval ahora le entró al tema sexual de lleno y sin pudor

"Masturbarse es como ponerse botox en la vagina", aseguró "La Venenosa" a todos sus seguidores durante un "Live" picantoso

No es la primera vez que la periodista venezolana Carolina Sandoval habla de temas íntimos y sexuales en sus “Lives” de Instagram. Ya lo había hecho al lado de la misma doctora que invito en esta oportunidad, Sofía Herrera. En aquel momento tuvo mucha recepción y éxito entre sus seguidores, así que decidió repetir la hazaña.

Para muchos es un tema tabú. Sin embargo y tal como explicó “La Venenosa” es algo muy cotidiano y normal de lo cual hay que hablar desde el punto de vista educativo. Aunque ya conocemos a la conductora de televisión y por supuesto le dio en ocasiones su toque “picante”.

“…Mis reinas, lo que les quiere decir la doctora es que masturbarse es como ponerse botox en la vagina. Si usted se masturba, usted tiene esa vagina joven de por vida. Es como comenzar a ponerse ácido hialurónico a los 22…”

Por otro lado dio información importante sobre cómo educar a los padres para que guíen a sus hijos adolescentes en este tema tan importante y crucial. Así como también cuestionó junto a la especialista las fantasías dentro de la pareja de manera individual y qué tan normal son las mismas.

A pesar de ya no estar frente a una pantalla de televisión después de su salida Telemundo, Carolina Sandoval no cesa de trabajar. Por el contrario, publica alrededor de tres contenidos distintos al día a través de sus redes sociales. Esto además de su rol de empresaria con su marca de fajas, pelucas, jeans y ahora también, trajes de baño. No hay duda que a “La Venenosa” el cambio de formato para el cual venía trabajando le ha sentado de lujo y que sigue manteniéndose en el top de las animadoras hispanas más importantes de la industria latina.