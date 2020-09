Aprende a preparar los famosos tacos de carne asada, al estilo del chef Roy Choi

Si eres amante de los tacos no te puedes quedar sin replicar la receta original de los tacos de asada de Roy Choi, una inigualable versión de un clásico mexicano

Una vez que descubres los tacos, es muy difícil no amarlos. Si bien son una de las comidas más icónicas de la gastronomía mexicana, se trata de un platillo que no deja de sorprendernos y evolucionar. Derivado de la inmensa versatilidad y nobleza de una comida tan simple como son los tacos, actualmente se han creado todo tipo de versiones sobre todo en Estados Unidos, región con acceso innegable a la cultura latina.

En los últimos meses todos hablan sobre los famosos tacos de carne asada de Roy Choi, reconocido chef coreano-estadounidense, quien sin lugar a dudas le ha dado un giro a la escena gastronómica de Los Ángeles. Roy es considerado el principal pionero del movimiento gourmet food truck, ya que llegó para cambiar el concepto de la comida rápida tradicional en estados Unidos. Manteniendo la personalidad sencilla, casual y sin complicaciones que caracteriza la comida food truck, Roy logró volverlo un modelo dirigido a los amantes de la gastronomía. Gracias a ello le brindó la oportunidad a todo tipo de chefs profesionales de dejar huella en el mundo culinario, sin la necesidad de invertir cientos de miles de dólares en abrir un restaurante.

Su entrega se vio reflejada en sus ya famosos Choi’s Kogy trucks, proyecto que no sólo fue pionero al promover una nueva visión del concepto “comida rápida” y presentar exquisitos y auténticos sabores. También su popularidad creció a pasos agigantados, al integrar como su principal estrategia de marketing una robusta comunicación en redes sociales.

Si bien su popularidad fue aumentando a través del boca en boca de los comensales y su estrategia en redes sociales, todo tomó otra dimensión al crear Korean-Mexican taco truck. En donde sus emblemáticos tacos de carne asada, se volvieron el platillo estrella. Lo cierto es que se trata de un taco único, que demuestra una increíble sinergía de sabores entre México y Corea, sin dejar a un lado la inspiración que toma del sur urbano de California.

La buena noticia es que gracias a su libro L.A. My Son (My life, My city, My food), tenemos la oportunidad de recrear su inigualable receta de carne asada. Sin lugar a dudas lo que hace únicos los tacos de carne asada de Choi, es su exquisito filete de falda de res marinado en una salsa picante con ajo enriquecida con jugo de cítricos, kiwi, mirin y cerveza, por aproximadamente dos días. Posteriormente la carne solo necesitará una breve cocción en una parrilla bien caliente, una vez cocida permanece unos minutos adicionales en reposo, para posteriormente ser picada en trozos irregulares y montada sobre humeantes tortillas, finaliza con un poco de cilantro y cebolleta, son el toque perfecto. Sin lugar a dudas estos tacos de carne asada, son una deliciosa versión de un clásico mexicano venerable.

Receta de tacos de carne asada, a la Roy Choi:

Ingredientes:

5 dientes de ajo, pelados y picados finamente

1 tomate, picado en cuartos

¼ de cebolla grande, pelada y cortada en cuartos

¼ taza de cebolletas, picadas finamente

¼ taza de chile ancho en polvo

1 cucharada de pimienta negra recién molida

¼ de taza de sal kosher

2 chiles jalapeños

½ manojo de cilantro fresco

1 lata de 12 onzas de Budweiser (puedes suplir por cualquier otra cerveza que tengas a la mano)

⅓ de taza de jugo de naranja (normalmente es lo equivalente a una naranja)

3 cucharadas grandes de jugo de limón (recién exprimido)

½ pieza de kiwi

¼ taza de mirin (condimento japonés)

500 gramos de filete de falda de res

Tortillas de maíz

Modo de elaboración: