Niña de 7 años murió arrollada por un camión en Nueva York

Sama Ali, una niña de 7 años, murió luego de ser atropellada por un camión blindado mientras jugaba en su patineta en Brooklyn, ayer por la tarde.

Funcionarios de FDNY recibieron la llamada justo antes de las 4:10 p.m. reportando el accidente en el área Bath Beach.

Ali estaba cruzando Bath Avenue cuando fue arrollada por un camión blindado que giraba a la izquierda desde Bay 23rd St.

La niña fue golpeada en el paso de peatones y estaba con su madre y otros parientes. La llevaron a un hospital local donde la declararon muerta a las 4:45 p.m., dijo la policía.

Los investigadores están revisando los detalles y las pruebas reunidas en el lugar. El conductor del camión blindado permaneció en el lugar, y hasta anoche no se habían presentado cargos.

Vecinos denunciaron a Pix11 que el tramo de Bath Avenue les ha preocupado durante años y que los carriles para bicicletas a ambos lados de la calle se utilizan a menudo para estacionamiento en doble fila.

A 7-year-old girl was struck and killed by an armored truck on a Brooklyn street in Bath Beach, police said.

