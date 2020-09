‘No puedo respirar’: Chiquis Rivera se rompe en llanto al compartir noticia en video de Instagram

La emoción invadio a la hija de Jenni Rivera

Chiquis Rivera se dejó ver como nunca en Instagram, en un mar de lágrimas. La intérprete de “Animate y Verás” se mostró de cara lavada y con un rostro rojizo tras llorar.

No, la cantante no lloraba por su reciente separación de Lorenzo Méndez, lloraba de la emoción de haber sido nominada al Latin Grammy 2020. La alegría de haber conseguido el honor de estar entre grandes de la música latina quebró a Chiquis quien no pudo contener su llanto.

“Estamos nominados chicos”, dijo la estrella entre lágrimas. “No puedo ni respirar. Estamos nominados para un Grammy Latino. Estoy tan feliz, estoy tan contenta…ahorita regreso”.

Chiquis se emocionó tanto que la respiración le hacía falta y tuvo que cortar el video de Instagram. Momentos después regresó para conversar con sus admiradores.

“Ya me controlé un poquito”, continuó Chiquis. “Todavía sigo despeinada porque literal me dijeron minutos antes de que me pusiera aqui a dejarles saber a la gente que me apoya. Estoy tan agradecida. Han sido días tan difíciles pero Dios es siempre muy bueno”.

La hija de Jenni Rivera está nominada en Mejor Álbum de Banda y es la única mujer que tuvo mención en esa categoría.