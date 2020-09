Qué debes saber de la dieta rápida para adelgazar del Dr. Mosley, inspirada en los beneficios del ayuno intermitente

The Fast Diet se inspira en 5 días de dieta mediterránea y 2 días de ayuno intermitente. Actualmente es considerada una popular tendencia para perder peso

Seguramente en los últimos meses has tenido la oportunidad de escuchar mucho sobre los inigualables beneficios que brinda el ayuno, de hecho es considerado uno de los secretos más antiguos de salud. Teniendo en cuenta que cerca del 90% de las dietas fracasan y que perder peso es uno de los mejores hábitos de salud a largo plazo, ya que se relaciona con un menor riesgo de padecer enfermedades degenerativas y una mayor esperanza de vida; resulta bastante lógico entender el actual crecimiento en tendencias y pautas de nutrición.

Recientemente ha llamado de manera especial la atención la dieta creada por el Dr. Michael Mosley, conocida como The Fast Diet, un ex diabético que después de padecer diversas condiciones de salud, se propuso descubrir la mejor manera perder peso y no recuperarlo. Esta dieta también es conocida como Fast 800 y a grandes rasgos se caracteriza por ser una pauta alimenticia que se basa en dos principios: ayuno intermitente con tiempos y alimentación restringida y el resto de los días se inspira en seguir el estilo de vida que promueve la famosa y reconocida dieta mediterránea.

¿En qué consiste The Fast Diet?

Probablemente el principal diferenciador de está dieta sea su combinación entre practicar ayuno y seguir una dieta saludable. También es conocida como la dieta 5:2 y como su nombre lo indica, propone comer normalmente cinco días (basando la alimentación en los principios de la dieta mediterránea) y practicar el ayuno intermitente por dos días.

Lo cierto es que los seguidores de esta dieta la consideran un plan que se ajusta a todos los estilos de vida, que frena la necesidad constante de comer o el apetito insaciable y permite gustos poco comunes en otras dietas, como el placer de disfrutar de una copa de vino y comer chocolate negro.

Para algunos resulta sumamente restrictiva ya que durante los dos días de ayuno intermitente, únicamente se debe consumir una cuarta parte de las calorías habituales. Esto se traduce a un promedio de 500 calorías para las mujeres y 600 calorías en el caso de los hombres. Sin embargo se complementa bien con los 5 días restantes en los cuales se promueve un abundante consumo de frutas y verduras, frutos secos, cereales, semillas, legumbres, dos veces a la semana pescado y lácteos; de manera ocasional carnes rojas. El consumo de grasas saludables como el aceite de oliva y aguacate, es indispensable y es muy importante omitir cualquier alimento procesado y beber mucha agua.

Este método se basa en el libro The Fast Diet, escrito por Dr. Michael Mosley y Mimi Spencer, ambos del Reino Unido. De hecho el mismo Mosley ha declarado en diversas entrevistas que se trata de una técnica que le cambió la vida y que ayuda a perder peso mucho más rápido. En su caso personal segura que a unas pocas semanas de iniciar había perdido aproximadamente 20 libras (9 kilogramos).

Si bien los resultados pueden variar de persona en persona, este método es exitoso principalmente gracias al efecto que produce el ayuno. Cuando no comemos el cuerpo se alimenta de la glucosa que hay en la sangre y cuando esta se termina, comienza a alimentarse de la grasa acumulada. Es por ello que durante los días de ayuno intermitente el cuerpo perderá mucha grasa.

A la vez el Dr. Mosley aclara que durante los dos días de ayuno, lo único que tendrás que hacer es comer menos, no se trata de morir de hambre y es por ello que con esta dieta nunca pasarás 24 horas sin comer. Señala que el ayuno no es sostenible por varias jornadas, ya que se pierde mucha masa muscular.

Por último y no menos importante se trata de una dieta que se relaciona con grandes beneficios para la salud, los más evidentes una considerable pérdida de peso y menor porcentaje de grasa corporal. Es una dieta que beneficia el funcionamiento cerebral, en particular aspectos como el aprendizaje y la memoria, protege la salud cardiovascular, equilibra los altos niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Lo mejor de todo es que se relaciona con grandes niveles de energía y vitalidad, también mejora el estado de ánimo, la calidad del sueño y combate estados depresivos y ansiedad.