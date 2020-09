¿Te gustaría saber si existe tu alma gemela? Llega Soulmates, del creador de Black Mirror

Hablamos con la actriz Laia Costa que en 'Soulmates' interpreta a una mujer felizmente casada... hasta que hace "el test"

¿Existe un alma gemela para cada persona? ¿Y si así fuera, podría la ciencia ayudarnos a encontrarla?

Ésta es la premisa de “Soulmates”, nueva serie del creador de “Black Mirror”, en la que cada uno de los seis episodios de una hora es una historia totalmente independiente. Eso sí, todos ocurren en el futuro y bajo una misma premisa: la ciencia ha descubierto la forma de encontrar el alma gemela de cada persona a través de un test.

Cada episodio tiene un director y un elenco diferente. En el tercer episodio participa la actriz española Laia Costa, a la que también podemos en la recién estrenada “Foodie Love”, serie de Isabel Coixet disponible en Estados Unidos a través de HBO Max.

En “Soulmates” Costa interpreta a una mujer felizmente casada hasta que se hace “el test” y descubre que tiene un alma gemela.

“En nuestro episodio se plantea la relación de un matrimonio casi perfecto. Están enamorados y es una relación abierta que funciona. Pero a ella de golpe le aparece una soulmate”, explica Costa en entrevista desde Miami, donde vive.

“Algo interesante de la serie es que no plantea ningún tipo de límite. Tu soulmate puede ser cualquier género y cualquier raza. Lo que me gustó de nuestro episodio es cómo se plantea un tema muy tabú desde una cierta inocencia, y cómo el hecho de que exista un soulmate en algo que funciona perfectamente, afecta”, añade la actriz barcelonesa.

“No es que estoy triste y sola y me va perfecto que la ciencia me diga que hay un alma gemela para mí. Sino: mi vida es perfecta y soy feliz, y menuda sorpresa que ahora me digan que tengo un alma gemela, porque es un problema”, cuenta Costa sobre el capítulo que filmaron en Madrid antes de la pandemia, en 2019.

En “Soulmates” Costa comparte cartel con actores de varios países, algo a lo que está acostumbrada desde que la película alemana “Victoria” de Sebastian Schipper en 2015 la puso “en el mapa intercional”, como ella reconoce.

“Además me encanta trabajar con diferentes equipos, diferentes historias y en diferentes países. Me siento muy cómoda con el inglés y probando cosas”, añade, aunque reconoce que fue un “gusto” y “alucinante” rodar “Foodie Love” en Barcelona y poder cenar con sus padres después de cada día de rodaje.

Costa ahora vive en Estados Unidos, país en el que siempre ha tenido muy buen “feedback” de la audiencia y del que destaca la cantidad de ficción que se consume.

“Es muy fácil que la audiencia nicho llegue al producto que le apetece ver. Tienes muchísimas opciones”, explica. “Cada vez más la gente ve cosas que le gustan y no ve cosas que no le enganchan”.

Asegura que ésa fue otra razón por la que le atrajo “Soulmates”: “Al no estar la trama hilada de un episodio a otro, uno puede gustarte y el siguiente no. Tú puedes irte simplemente a la historia que conecta contigo”.

Soulmates se estrena se estrena el lunes 5 de octubre a las 10 am en AMC.