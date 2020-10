Dulce María canceló participación en reencuentro de RBD, ¿por qué?

Dulce María había estado confirmada para el reencuentro

Los fans del grupo musical RBD despertaron con la noticia de se iban a reunir los ex integrantes para celebrar su música. Este reencuentro se da a 12 años de que la agrupación dio su último concierto y sería algo muy especial para todos sus admiradores.

Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann son los 4 que volverán a cantar los éxitos del grupo que se desprendió de la telenovela “Rebelde”. Muchos se preguntaron que estaba pasando con Alfonso Herrera y Dulce María ya que ellos dos no se están anunciados.

Herrera es uno de los ex integrantes que siempre se ha rehusado a volver a formar parte de RBD ya que él se considera más actor que cantante. En el caso de Dulce, la actriz está embarazada y en tan solo unas semanas dará a luz a su primer bebé.

Fue Christian Chávez que esclareció las dudas de los fans del grupo y explicó que Dulce había estado confirmada pero canceló de último momento.

“Llevamos más de tres meses planeandolo“, dijo Chávez en su Instagram Live. “Lamentablemente Poncho [Herrera] decidió no participar y Dulce [María] hace poco nos canceló. Lo ibamos a hacer en marzo pero respetando a que ella no se siente… pues quiere darle prioridad a su hijo y eso es algo muy respetable pero nosotros no queríamos dejar de celebrar con ustedes lo que es la música de RBD”.