Grupo extremista Proud Boys afirma estar listo para Trump

El presidente Donald Trump desató polémica al hacer una especie de llamado a grupos supremacistas durante el proceso electoral y de inmediato obtuvo respuesta de la organización Proud Boys, ubicado como de extrema derecha.

El moderador del debate, Chris Wallace, pidió al presidente Trump que rechazara la supremacía blanca, pero el mandatario pidió un nombre. El exvicepresidente Joe Biden llamó a los Proud Boys.

“Proud Boys, retrocedan y esperen, pero les diré algo, alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda, porque este no es un problema de derecha. Es un problema de izquierda”, acusó Trump.

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…"

Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu

— Axios (@axios) September 30, 2020