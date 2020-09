Kris Jenner es acusada de acoso sexual por un ex guardaespaldas

El ex colaborador de la matriarca de la familia Kardashian interpuso una demanda en la que sostiene fue víctima de actitudes sexuales no deseadas y otro tipo de acoso

Kris Jenner fue demandada por un ex guardia de seguridad, quien la acusa de acosarlo sexualmente.

El ex colaborador de la matriarca de la familia Kardashian interpuso una demanda en la que sostiene fue víctima de actitudes sexuales no deseadas y otro tipo de acoso.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por el portal The Blast, el hombre, que prefirió mantenerse anónimo, también señala que fue objeto de discriminación racial, de género y de un ambiente de trabajo hostil.

El demandante explicó que comenzó a trabajar con la familia en mayo de 2007, y que tenía bajo su custodia a Jenner y a Kourtney, la mayor de las Kardashians.

En la querella, el guardaespaldas alega que Jenner tuvo contacto físico no consensuado de naturaleza sexual e inapropiada.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians ha negado las acusaciones en su contra.

POR: Fidel Orantes