Rogelio Funes Mori a favor de que haya jugadores naturalizados en la Selección Mexicana

El argentino es uno de los candidatos a llegar a la Selección

Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, se mostró a favor de la presencia de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana, un tema muy polémico entre aficionados y el medio futbolístico.

Tras los cambios en las reglas de la FIFA, que ahora permiten a los jugadores cambiar de conjunto nacional, el argentino dio su punto de vista al respecto.

“Creo que si un jugador tiene potencial y puede mejorar alguna selección sería bienvenido, entiendo la otra cara también de qué no quieren naturalizados, todo esto es entendible, esto es así, si saben que tienes un potencial y puedes mejorar y ayudar está muy bien”, dijo Funes Mori.

El Mellizo es uno de los candidatos para llegar a la Selección Mexicana, y ya está en proceso de obtener su naturalización.

Ante la posibilidad de ser convocado por el ‘Tata’ Martino, Funes Mori prefirió hablar sobre los trámites que se encuentra realizando.

“Estoy en papeles de naturalización, pero en este momento no he llegado hablar de la selección, en su momento cuando esté todo listo lo haremos, pero hoy en día mi mente está acá en Monterrey y en su momento, cuando esté para hablar de la selección vamos hablar de la selección, hoy en día no soy convocable”.

