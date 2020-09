Ronen Suarc, reportero de ‘Suelta La Sopa’, se defiende de acusaciones de acoso de Irina Baeva

"Ella venía corriendo, sabía que podía estar por acá, pero no la perseguí por todo Central Park, eso es imposible"

Tal como te contamos, hace unos días Irina Baeva acusó a un reportero de ‘Suelta La Sopa’ de acosarla mientras intentaba correr por el Central Park, en New York, en donde se encuentra estudiando actuación e inglés.

Según lo que se puede ver en el video, la actriz y bailarina rusa le pide al periodista que la deje tranquila, que no la persiga, y hasta asegura que intentó correr más fuerte para perderlo pero que así y todo no lo logró, y que pese a que le pidió que no la grabara siguió hasta que le tocó llamar a la policía.

¿Quién es el periodista? ¿Cuál es su versión?

Se llama Ronen Suarc, vive en New York, y colabora para el show de farándula de High Hills que se transmite por Telemundo, como para otros programas alrededor del mundo. El periodista de nacionalidad argentina es muy famoso en su país, y ante la repercusión que tuvo este evento, fue entrevistado por el show ‘Los Angeles de la Mañana’ conducido por Angel de Brito para Canal 13, donde contó su parte de lo que sucedió ese fatídico día.

Suarc salió desde donde sucedieron los hechos, para mostrarles a sus colegas y compatriotas desde dónde comenzó el incómodo momento. “‘TMZ’ directamente provoca al famoso, yo simplemente le pregunté cómo estaba acá, cómo se sentía y cómo estaba con Gabriel (Soto) que puede ser la única pregunta incómoda… Ella venía corriendo, sabía que podía estar por acá, pero no la perseguí por todo Central Park, eso es imposible”, comenzó diciendo.

Una de las panelistas del show acotó que esto parecía provocado por Irina esperando que la fueran a buscar, teniendo en cuenta que ella no es famosa en New York.

“Todo fue muy tranquilo, la verdad es que me contesta bien, pero ya cuando le pregunté por Gabriel Soto cambió, y empezó a correr fuerte y hasta que se paró pude engancharla (agarrarla)”, sigue explicando Suarc.

“Que agradezca que había alguien siguiéndola”, le contesta una periodista con sarcasmo, a lo que el reportero aseguró que personas como Jennifer Aniston no se iría a correr al Central Park.

“Ella quiere conseguir trabajo en Nueva York, esto es así”, siguió explicando Ronen en su defensa, dejando entrever que este escándalo le podría haber servido para llamar la atención en el medio del entretenimiento.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: