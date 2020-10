Ausencia laboral debido a seguridad está aquí 

Hace ya más de diez años me encontré una mañana en la corte de familia de Queens, en Jamaica, buscando una orden de protección en contra de un ex que me estaba acosando, llamándome al trabajo y mandándome correos electrónicos amenazantes. Estaba un poco confundida acerca de cómo llenar la petición para la corte pero no tenía dinero para contratar un abogado y tuve que tomar días libres del trabajo sin pago así que hice lo mejor que pude. Yo ya me había licenciado como abogada y trabajaba para una organización sin fines de lucro que provee ayuda legal a comunidades inmigrantes así que tenía algunas herramientas para representarme a mi misma. Es difícil navegar el sistema judicial sin representación legal y es todavía más doloroso tener que perder días de pago.

En la ciudad de Nueva York uno no tiene que escoger entre su seguridad y su salario. La Ley de Pago por Ausencia Laboral Debido a Seguridad y Enfermedad (Paid Safe and Sick Leave Law por sus siglas en inglés) garantiza por lo menos cuarenta horas pagadas al año en caso de enfermedad para usted o para que pueda cuidar a sus seres queridos que estén enfermos, sin tener que documentar su ausencia a no ser que tome más de tres días consecutivos. Y los sobrevivientes de violencia doméstica, acoso sexual, o tráfico humano, pueden usar esas horas para hacer una cita con un abogado, asistir a una audiencia en la corte, o reunirse con un trabajador social, por ejemplo. Los negocios con cinco empleados o más tienen la obligación de pagarle por estas horas pero hasta los negocios más pequeños le tienen que por lo menos permitir el tiempo libre y no le pueden pedir detalles acerca de su razón por la ausencia.

Justo esta semana, mi oficina, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, resolvió nuestro primer caso bajo esta ley donde una trabajadora en NYC necesitaba buscar su seguridad. El empleador le negó el permiso para tomar los días libres y demandó saber detalles de la violencia doméstica. Finalmente ella fue despedida por faltar dos días al trabajo. Habiendo pasado por esto recuerdo que compartir detalles con la jueza fue muy difícil para mi y lo hice porque no tenía otra opción. Afortunadamente la ley en nuestra ciudad protege la privacidad de los empleados que necesitan utilizar este beneficio. En este caso, hemos logrado que el empleador pague daños y salarios perdidos a su empleada y que distribuya una política escrita clara a todos los trabajadores acerca de sus derechos bajo esta ley tan importante. La pandemia del COVID-19 ha dejado claro lo imprescindibles que son las leyes de días de enfermedad pagados en este país- beneficios que pueden salvar las vidas de usted, de sus compañeros de trabajo y del público en general. La pandemia ha también exacerbado otros problemas sociales como la violencia doméstica. El pasar tanto tiempo encerrados en la casa juntos, las condiciones de desempleo extremo, y la poca oportunidad de trabajo han intensificado los conflictos domésticos.

Estudios patrocinados por las Naciones Unidas estiman que seis meses de confinamiento durante la pandemia pueden resultar en 31 millones de casos de violencia en contra de mujeres y niñas. Si estás en esta situación, busca ayuda y no te preocupes si tienes que hacerlo durante tus horas laborales-deja eso a nosotros.

-Lorelei Salas es la Comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP), que alberga La Oficina de Normas y Asuntos Laborales (Office of Labor Policy & Standards, OLPS) de la Ciudad. Obtenga más información en nyc.gov/workers.