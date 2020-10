Más boletas erradas en Nueva York: Trump las cita para insistir en fraude electoral

Un día después de que se reportaran casi 100 mil boletas por correo defectuosas enviadas a votantes en Brooklyn, cientos de personas en Long Island informaron el mismo problema.

Aproximadamente 800 boletas llegaron con nombres y direcciones no coincidentes en Long Island. Según los informes, el percance fue causado por un atasco de papel y una actualización de programación que se produjo al mismo tiempo, informó Fox News.

Como ya lo hizo en el verano durante los retrasos en las primarias de NY, los nuevos inconvenientes fueron citados ayer por el mandatario Donald Trump en su cruzada contra el voto por correo, acusando que creará retrasos y riesgos de fraude en las presidenciales de noviembre, aunque el ex vicepresidente y candidato Joe Biden no comparte esa idea.

“Tuvimos un problema en Nueva York, tienen 100 mil boletas que son un desastre”, dijo Trump a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca cuando partía para un viaje de campaña a Minnesota. Y en la mañana y en la noche insistió en el tema en Twitter.

“El alcalde y el gobernador no tienen idea de qué hacer. ¡Gran fraude, irreparable! Cancele las papeletas y salga a VOTAR, como en décadas pasadas, ¡cuando no había problemas!”, escribió.

Phoenix Graphics, la empresa de Rochester (NY) que aparentemente está detrás del problema, se disculpó diciendo que “Nos hemos enorgullecido de la precisión y la calidad en nuestros 40 años de historia de impresión de boletas. Lamentamos mucho los inconvenientes que han ocurrido. Estamos realizando activamente los ajustes de producción necesarios para evitar tales errores en el futuro”.

Casi 100 mil votantes en Brooklyn recibieron boletas de voto ausente con nombres y direcciones incorrectos en los sobres de devolución, confirmaron los funcionarios electorales esta semana.

La Junta de Elecciones (BOE) de NYC abordó el tema y dijo que estaba “comprometida a garantizar que cada elector tenga voz y la oportunidad de emitir su voto sin temor a fraude o privación del derecho. La Junta está enviando un segundo paquete de boletas de voto ausente con la información corregida a todos los que puedan haber sido afectados por este error”.

Según el BOE, la empresa Phoenix Graphics asumirá los costos del segundo lote de boletas solicitadas para el voto ausente, y agregó que el sistema de identificación hace que sea prácticamente imposible sufragar dos veces.

Las primarias de junio resultaron desastrosas en NY después de que 25% de las boletas emitidas por correo en Brooklyn fueron declaradas inválidas por problemas burocráticos como la falta de matasellos o llegada tardía, recordó New York Post. En general, hubo retrasos e invalidaciones en diversos puntos de la ciudad.

Los problemas con tarjetas electorales pueden reportarse llamando al 1-866-VOTE NYC; y/o enviando un correo electrónico a Apply4absentee@boe.nyc

100,000 DEFECTIVE BALLOTS IN NEW YORK. THEY WANT TO REPLACE THEM, BUT WHERE, AND WHAT HAPPENS TO, THE BALLOTS THAT WERE FIRST SENT? THEY WILL BE USED BY SOMEBODY. USA, END THIS SCAM – GO OUT AND VOTE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020