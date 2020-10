Taylor Lautner, protagonista de ‘Twilight’, estrena espectacular mansión en California

A pesar de llevar cinco años sin aparecer en pantalla, el apuesto actor se compró una increíble casa en Agoura Hills

El actor Taylor Lautner, de 28 años y quien se hiciera famoso por personificar a Jacob Black en la película ‘Twilight’, está de estreno tras darse a conocer que compró una exclusiva mansión en California.

De acuerdo al portal Variety, el también modelo desembolsó $3.8 millones de dólares para hacerse de su nueva propiedad, la cual se ubica en la ciudad de Agoura Hills, al noroeste del condado de Los Ángeles.

El inmueble, marcado con el número 31625 de Lobo Canyon Road, cuenta con una extensión de 5 mil 400 pies cuadrados y está enclavado en un terreno de cerca de nueve acres.

La mansión inteligente, de reciente construcción, está equipada con cinco dormitorios, cuatro baños, una oficina, un loft, una cocina con electrodomésticos de chef e isla al centro, un comedor, una sala de estar, una sala principal, una sala de televisión, un cuarto de lavado, garaje para seis vehículos, entre otras habitaciones.

Al exterior cuenta con terraza con espacio para distintos muebles de jardín, una piscina de 45 pies de largo y área de spa.

También tiene una cabaña o casa para preparar unas exquisitas parrilladas, dos hogueras al aire libre y un terreno utilizable para los caballos.

Por si esto fuera poco, la mansión se sitúa, en una comunidad cerrada de tan solo 11 viviendas, por lo que Taylor gozará de una privacidad envidiable.

La compra de su nuevo hogar se produce poco después de que lograra vender, en $4.2 millones de dólares, su antigua casa en Chatsworth, California.

El comprador fue Todd Gurley, actual jugador de los Halcones de Atlanta de la NFL.

Taylor Lautner lleva cerca de cinco años alejado del cine, siendo ‘Run the Tide’, la última película que realizó, aunque muy pronto lo veremos de vuelta con ‘We Can be Heroes’, una cinta en la que aparecerá Sharkboy, un personaje al que dio vida, en 2005, en la película ‘Lava Shark and Boy Girl’.