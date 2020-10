Este viernes abrió la tienda oficial de MLB en Nueva York

Este 2 de octubre abrió la tienda insignia de MLB, ubicada en el 1271 de Avenida de las Américas, en el centro de Manhattan.

Este local de última generación cuenta con la mayor variedad de productos de Grandes Ligas, más que cualquier otra tienda MLB del mundo. Abarca dos pisos y mide más de 10,000 pies cuadrados. En ella podrás encontrar 100 estilos de ropa diferente y los 30 jerseys de los equipos.

Destaca también el extenso surtido de gorras New Era, donde se exhiben más de 10,000 modelos distintos y auténticos para todos los gustos.

Otro de los atractivos se encuentra en el nivel inferior, donde podrás encontrar una gran sección de memorabilia, que incluye productos históricos que fueron usados y firmados por diversos jugadores legendarios, además de una sección especial de artículos exclusivos y rubricados por Derek Jeter de la colección del Salón de la Fama 2020.

Major League Baseball and Legends have opened the MLB Flagship Store, the first permanent MLB retail store in the United States.

What's inside:

➖ 10,000 square feet

➖ 100 different apparel styles

➖ More than 10,000 MLB caps

➖ A jersey carousel pic.twitter.com/K0U0GPk8Y4

— Front Office Sports (@frntofficesport) October 2, 2020