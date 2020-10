Perro de la DEA aseguró al arresto de tres hispanos por narcotráfico en Nueva York

“Balu”, un perro de la policía antidrogas, olfateó más de 24 libras de cocaína escondida detrás del tocador de un baño en el apartamento del Bronx (NYC) de un presunto narcotraficante.

Tras el hallazgo, la policía detuvo a César Chávez (51), su sobrino Cristian Rodríguez Chávez (32) y Roberto Javier-Batista (38). Poseían $125 mil dólares en efectivo y la gran cantidad de cocaína valorada en $600 mil, anunciaron el miércoles autoridades municipales, estatales y federales.

Chávez es un supuesto traficante intelectual que trabajó para asegurar grandes cantidades de cocaína durante una escasez inducida por la pandemia de coronavirus, dijeron las autoridades.

Según la DEA, los precios de las drogas se dispararon entre 40 y 70% en Nueva York por el cierre de la frontera con México.

El triple arresto se produjo en un esfuerzo coordinado entre NYPD, la policía estatal de NY, la policía de la Autoridad Portuaria y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Inicialmente la policía encontró las pilas de dinero en efectivo en una mochila y medio kilogramo de cocaína debajo de una silla en un apartamento en 1500 Popham Av que se cree pertenece a Chávez.

Mientras la policía de la Autoridad Portuaria registraba la casa, el perro Balu llevó a los agentes al baño, donde se encontró la mayor parte de la cocaína en un compartimiento secreto detrás del tocador y el botiquín, en paquetes con sellos de dragones chinos, detalló New York Post.

25 pounds of cocaine seized. Bronx drug crew concealed kilograms bearing dragon symbol in wall behind medicine cabinet. Great work by DEA, @snpnyc @NYPDnews @nyspolice https://t.co/q4DekniWE7 pic.twitter.com/v0Z2GXtTR0

— DEANewYork (@DEANEWYORKDiv) October 1, 2020