A poco para que se cumpla plazo para reclamar cheque de estímulo, estos son los 9 grupos que nunca lo recibirán

No es justo para algunos, pero así fue escrita la ley CARES

A dos semanas para que se cumpla el plazo para que millones de estadounidenses reclamen el cheque de estímulo adeudado al Servicio de Rentas Internas (IRS), vale recordar los grupos que no son elegibles para pagos bajo la ley CARES.

Puede que usted sea una de las personas que lleve meses esperando por recibir el dinero, y piense reclamarlo a través de la herramienta en línea “Non-filers”.

Sin embargo, antes de realizar ese proceso, asegúrese que ninguno de las descripciones posteriores le aplican.

De acuerdo con el IRS, que distribuye los fondos de estímulo económico desde abril, los siguientes grupos están excluidos:

• Contribuyentes individuales con un ingreso ajustado bruto ajustado o AGI de $99,000 o más.

• Jefes (as) de hogar con un ingreso bruto ajustado o AGI de $136,500 o más.

• Parejas casadas que declaran en conjunto con ingresos brutos ajustados o AGI de sobre $198,000.

• Menores de 17 años o menos y estudiantes universitarios de 24 años o menos.

• Extranjeros no residentes, según las disposiciones del Gobierno federal.

• No tiene un número de Seguro Social que es válido para el empleo.

• Personas que cumplen tiempo en prisión.

• Personas que fallecieron desde la presentación de impuestos anterior.

• Matrimonios en los que uno de los cónyuges es indocumentado.

“Non-filers”

Si ninguno de los casos anteriores le aplica, muy probablemente usted deba utilizar el servicio en línea del IRS “Non-filers” para someter sus datos personales a la agencia y agilizar el procesamiento del pago.

La aplicación fue habilitada para que personas de bajos recursos que no están obligadas a declarar impuestos ayuden a la oficina recaudadora a agilizar el trámite.

Los potenciales recipientes tienen hasta el próximo 15 de octubre para reclamar el dinero mediante la app en la página del IRS.

La agencia estima que al menos 9 millones de estadounidenses pueden utilizar el sistema para que personal de la entidad pueda tramitar el “pago de estímulo económico”.

El 24 de septiembre, el Servicio inició el envío de cartas a estadounidenses en todos los estados para alertarlos de que pueden reclamar el cheque de estímulo mediante “Non-filers”.