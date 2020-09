IRS envió cartas a más de medio millón de personas en NY para que reclamen cheque de estímulo

Dinero

El estado se encuentra entre los primeros en la lista con más personas que no han recibido el pago del Gobierno federal

Nueva York es el tercer estado en Estados Unidos con más personas que aún no reciben el cheque de estímulo siendo potencialmente elegibles.

Así se desprende del desglose por estado divulgado por el Servicio de Rentas Internas (IRS) este jueves que encabeza California.

La lista enumera la cantidad de cartas que el IRS se dispone a enviar a estadounidenses a los que les correspondería el pago pero el mismo no ha sido procesado todavía por falta de información.

En ese estado son más de 1 millón de personas las que se cree que pueden reclamar el cheque adeudado; específicamente, 1,186,896

Texas

En Texas, en la segunda posición, la oficina de recaudación enviará 796,525 cartas para alertar a residentes que deben reclamar el pago mediante la herramienta en línea “Non-filers”.

Florida

En Florida, tercero en la lista con más misivas pendientes de distribución, el IRS se dispone a enviar más de medio millón o 567,425) a posibles beneficiarios que aún no reclaman el dinero que les corresponde.

Nueva York

El “estado del sol”, le sigue Nueva York, donde 537,726 de personas se espera que reciban la carta explicativa del IRS.

Ayer, la entidad publicó cifras por estado de la cantidad exacta de personas que se espera reciban la notificación o Aviso 1444- A.

Estos potenciales recipientes de los pagos en virtud de la ley CARES no han recibido el pago porque el IRS no cuenta con información suficiente para procesar el mismo. En su mayoría son individuos de bajos recursos que no están obligados a declarar impuestos.

Herramienta “Non-filers”

Mediante el documento, la agencia busca que estos estadounidenses ingresen a la página web del IRS e ingresen la información correspondiente antes del 15 de octubre a través de la herramienta “Non-filers”.

En el comunicado de este jueves, la oficina especifica que la notificación mediante correo será enviada a personas que no han presentado una declaración de impuestos para 2018 o 2019. Agregan que con base a un análisis interno se determinó que éstas son personas a las que normalmente no se les requiere presentar declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos. El IRS examinó formularios W-2 y 1099, y otras declaraciones de terceros disponibles para determinar a quién le enviarían las cartas.

“El IRS continúa trabajando fuerte para comunicarle a las personas elegibles acera de estos pagos”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Estas cartas enviadas por correo son el paso más reciente del IRS para comunicarse con las tantas personas posible acerca de estos pagos importantes. Publicamos esta información estado por estado para que los líderes estatales y locales, así como las organizaciones puedan entender mejor el tamaño de esta población en sus comunidades y las ayuden a reclamar estos importantes pagos. Se acerca la fecha de vencimiento para reclamar un pago”.

Según la agencia, las cartas (PDF) son parte de una etapa final de distribución de “Pagos de Impacto Económico” que inició en marzo luego de la aprobación de CARES Act.

El IRS advierte que recibir una carta no es una garantía de elegibilidad. Una persona es probablemente elegible para un pago de impacto económico si:

es ciudadano estadounidense o extranjero residente tiene un número de Seguro Social elegible para trabajar no se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos federales de otra persona

Según la entidad, hay al menos cuatro escenarios en los que potenciales beneficiarios de la ayuda por coronavirus pueden hacer uso de “Non-filers”.