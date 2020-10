Trump ordena por Twitter a congresistas que aprueben paquete económico con cheques de estímulo

Un mensaje este sábado en la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump le pide a los congresistas federales que aprueben un nuevo paquete de estímulo económico, discusión que se encuentra paralizada por diferencias entre republicanos y demócratas.

Aunque el presidente se mantiene hospitalizado desde ayer en el Walter Reed Medical Center, en Maryland, por coronavirus todo indica que tuvo tiempo para ordenar a los legisladores federales a que se pongan las pilas y le den paso a nueva legislación que incluiría una segunda ronda de cheques de estímulo.

“NUESTRO GRAN ESTADOS UNIDOS QUIERE Y NECESITA ESTÍMULO. TRABAJEN JUNTOS Y HÁGANLO”, lee un tuit desde la cuenta del presidente a la 1:46 p.m.

OUR GREAT USA WANTS & NEEDS STIMULUS. WORK TOGETHER AND GET IT DONE. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020