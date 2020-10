Así sería la elegante suit presidencial en el hospital Walter Reed donde está Trump

El presidente Donald Trump está hospitalizado, pero no en cualquier habitación, sino en la suit VIP del Centro Médico Militar Walter Reed.

Aunque no hay fotos de las actuales instalaciones, USA Today reveló algunas imágenes de cómo estaría dividida el área con base en fotografías de 2007 el hospital previo al actual hospital.

Era conocido como el pabellón 71 y constaba de seis habitaciones para pacientes, una de las cuales estaba en la suite presidencial, la cual fue diseñada para ser utilizada por funcionarios generales y funcionarios gubernamentales a nivel de gabinete.

El espacio es prácticamente un departamento de lujo con sala, comedor, un habitación con equipo médico, entre otras comodidades.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

El sábado, la Casa Blanca dio a conocer fotografías del mandatario trabajando en una amplia sala. El editor en jefe de The Air Current, un medio especializado en aviación, indicó que su equipo hizo un análisis de las imágenes, las cuales se tomaron el sábado con 10 minutos de diferencia.

The photos released by the WH tonight of the president working at Walter Reed were taken 10 minutes apart at 5:25:59 pm and 5:35:40 pm ET Saturday, according to the EXIF data embedded in both @AP wire postings that were shared by the White House this evening. pic.twitter.com/EzeqIkGdf7

— Jon Ostrower (@jonostrower) October 4, 2020