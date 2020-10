Ex integrante de Onda Vaselina responde al escándalo, “no he secuestrado a nadie”

Daniel Vázquez fue señalado de sustracción de menores

Luego de ser vinculado a proceso por un juez por el delito de retención de menores, Daniel Vázquez, ex integrante de Onda Vaselina (ahora OV7) aclaró que no secuestró a nadie y que tampoco fue detenido.

Este sábado, el músico publicó un comunicado en Instagram en el que no dio muchos detalles de su situación legal, sin embargo, aseguró que todo lo que ha hecho ha sido para ayudar a su hija, María Regina.

“Soy un ciudadano honorable, respetuoso de la ley. Lo que he hecho en todo momento es cuidar a mi hija y por eso solicité una medida urgente de depósito de mi hija ante la autoridad competente, como un mecanismo legal para salvaguardar y procurar a mi hija, pero hasta ahorita no se ha resultado”, escribió.

Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que Vázquez había sido imputado por el delito de retención de menores y debía ser alejado de su hija, quien tiene trastorno del espectro autista.

En abril, la madre de la niña activó la alerta AMBER por su presunta desaparición. El ex integrante del grupo explicó en redes sociales que su hija se encontraba con él y que, por una cuestión relacionada con su salud, no podía dejar que la menor se fuera con la madre.

Una vez vinculado a proceso, Vázquez deberá presentarse mensualmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares durante los cuatro meses que, fijó el juez, durará la investigación.

“No obstante, sigo colaborando con la autoridad para aportar todas las pruebas que se necesiten, siempre buscando el bienestar de mi hija y aún faltan por ver algunas pruebas que aporté, que creo que son importante en el juicio.

“Pero no soy abogado, confió en los jueces para que desempeñen su trabajo con honor e imparcialidad. No puedo aportar más para no entorpecer la investigación y no exponer a mi hija en esta situación”, agregó.

Se sabe que entre Vázquez y la madre existe un juicio por la custodia de la niña.

“Agradezco las muestras infinitas de cariño y apoyo que he estado recibiendo, espero que todo se resuelva para el bien de todos, pero sobre todo mi hija, que es un ser vulnerable y puro que merece todo mi respeto y cuidado”.

