Dieta del ayuno intermitente: ¿Se puede beber café con leche?

El café favorece los beneficios del ayuno intermitente durante los períodos de no ingesta de alimentos. Conoce las mejores maneras de consumirlo

En los últimos meses todos hablan del ayuno intermitente y sus inigualables beneficios para la salud, es por ello que está popular pauta alimenticia no necesita presentación. Su éxito ha sido tal que el año pasado fue la tendencia nutricional más buscada en Google y con base en ello cada día contamos con más información al respecto. Lo cierto es que es una tendencia a la que cada día se unen más seguidores y que a grandes rasgos implica abstenerse de comer en períodos de tiempo determinados; si bien existen muchas formas de realizar el ayuno intermitente, relacionadas con la cantidad de días y las calorías. Sin importar el método que elijas, se cuenta con relevantes estudios y trabajos de investigación que avalan sus inmensas bondades curativas.

Practicar el ayuno se asocia con grandes bondades terapéuticas, entre las que se destacan perder grasa y peso corporal, mejorar la salud cardiovascular, regular los niveles de insulina y azúcar, combatir la diabetes, potencia la salud mental y funciones cognitivas y es un gran aliado para aumentar los niveles de energía. Probablemente la manera más normal de realizar el ayuno consista en combinar un período largo de ayuno con otro más breve de ingesta de alimentos, los cuales es importante procurar que sean saludables. Sin embargo el cuerpo de manera natural practica el ayuno entre la cena y el desayuno, lo más normal es que sea 12/12 horas y desde pequeños estamos acostumbrados a ello. Sin embargo el método más eficaz y popular establece períodos de 16 horas de ayuno por 8 horas de alimentación.

Hemos hablado en numerosas ocasiones sobre las bondades de practicar el ayuno intermitente, sin embargo existen muchas dudas en torno a las bebidas que se pueden consumir durante las horas de restricción de alimentos. Una de las medidas más importantes para lograr un ayuno exitoso radica en mantener los adecuados niveles de hidratación, no sólo es importante para promover los procesos de depuración del organismo, es clave para hacerlo más llevadero.

Es bien sabido que los líquidos como el agua, infusiones, café y té, son las fuentes de hidratación principales. Sin embargo para los amantes del café han surgido muchos cuestionamientos al respecto de añadir leche, esto se debe a que se cree que las calorías y grasas que contiene la leche rompen con el ayuno.

La buena noticia es que actualmente contamos con numerosas tendencias y recomendaciones de diversos especialistas en nutrición y health coaches, que brindan datos de gran relevancia y que son una magnífica herramienta para practicar un ayuno seguro. Ya que no sólo es fundamental vigilar los alimentos que se consumen en los horarios permitidos, durante las horas de restricción es igual de importante cuidarnos.

Diversos especialistas como es el caso de Marcos Vázquez popular “Fitness Revolucionario” y conocido como una de las primeras figuras en hablar del ayuno en redes sociales y a través de su podcast en Spotify. Reconoce que es fundamental garantizar una óptima ingesta de líquidos como: agua natural, caldo de huesos o verdura y bebidas probióticas, como es el caso del té kombucha y kéfir de agua. Son un maravilloso aliado no sólo por sus propiedades hidratantes, tienen pocas calorías, son muy ricas en nutrientes y gracias a su composición no rompen con el ayuno.

Sin lugar a dudas una de las recomendaciones que más ha llamado la atención es el consumo de café, esto se debe a que es considerado un buen amplificador de la autofagia; término para referirse al proceso biológico que se produce en el organismo durante el ayuno prolongado. Lo cierto es que la autofagia se relaciona con importantes beneficios para la salud, entre sus principales virtudes se destacan sus bondades para fortalecer al sistema inmunológico, prevenir condiciones cardiovasculares y diversas enfermedades como es el caso de la diabetes, hipertensión y cáncer. Con base en ello beber café es una gran recomendación para quienes practican ayunos prolongados, antes que la leche se recomienda agregar una cucharada de aceite de coco o mantequilla ghee, la canela también puede ser muy benéfica gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Respecto a la leche los expertos coinciden en que no resulta contraproducente agregar un chorrito de leche entera, sobre todo para aquellas personas que no pueden tomar el café solo. Para algunos puede ser algo extraño que la recomendación sea agregar poca leche entera, teniendo opciones más ligeras como la leche desnatada o semi, y las variantes vegetales. Sin embargo se recomienda que sea entera por su contenido en grasas, ya que no aumentan los niveles de insulina y el cuerpo las puede utilizar de manera favorable como energía.

De cierta manera estas grasas benefician el proceso metabólico, sin embargo es muy importante vigilar que sea en menor proporción; es decir la cantidad de café siempre deberá ser superior. Una buena alternativa sería beber un express cortado. Lo único que deberás evitar a toda costa en los líquidos que consumas a lo largo del día es el consumo de azúcar, ya que no solo aporta nutrientes vacíos y calorías innecesarias, rompe con el estado metabólico que crea el ayuno.