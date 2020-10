El paseo de Trump fuera del hospital mandó a dos agentes del Servicio Secreto a cuarentena por coronavirus

Al menos dos agentes del Servicio Secreto del presidente Donald Trump enfrentan 14 días de aislamiento, luego darle un paseo fuera del hospital Walter Reed para saludar a sus simpatizantes.

Si bien los asistentes del mandatario insisten en que los médicos aprobaron la salida, en el Servicio Secreto han aumentado los temores sobre la actitud descuidada de la Casa Blanca hacia el uso de máscaras y las actividades sociales ante la pandemia de COVID-19.

Trump llevaba solamente una cubierta de tela para la cara, mientras que al menos uno de sus agentes tenía una máscara ajustada que se parecía a un respirador N95.

Múltiples agentes del Servicio Secreto están criticando la acción del mandatario, acusádolo de poner en peligro innecesario su equipo protector.

“Ahora ni siquiera finge que le importa”, dijo a The Washington Post un agente que solicitó el anonimato.

Otros agentes que pidieron no ser identificados también hablaron a CNN.

“Eso nunca debió haber sucedido“, dijo la fuente. “Sin embargo, la frustración con la forma en que nos tratan cuando se trata de decisiones sobre esta enfermedad se remonta a antes. No somos desechables”.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020