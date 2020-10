Trump sale del hospital y regresa a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump salió este lunes del hospital militar en el que estaba ingresado desde hace tres días para tratarse de coronavirus pese a que sus médicos han advertido de que “no está fuera de peligro”.

Trump salió a pie del hospital para montarse en el coche que lo llevó al helicóptero presidencial Marine One, que lo trasladó de vuelta a la Casa Blanca.

.@TerryMoran: Pres. Trump "is essentially asking to be rehired, and the number one job he's had to do in the eyes of Americans is manage this pandemic—and his own workplace is a contagion." https://t.co/lQWYgoRqzZ pic.twitter.com/KImlex6Ji9

— ABC News (@ABC) October 5, 2020