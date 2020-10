“Si tengo que comer cucarachas, lo hago”: Bruno Bichir cumple 53 años sumido en la crisis

El hermano de Demián y Odiseo ha revelado recientemente no ha tenido trabajo debido a la pandemia del COVID-19

Bruno Bichir llega a los 53 años tras haber demostrado que heredó el talento que su familia ha desarrollado a lo largo de los años, en todos los ámbitos artísticos posibles: telenovelas, series, películas, teatro, entre otros.

El menor de sus hermanos (Odiseo de 60 años y Demián de 57) actualmente no está pasando por la mejor etapa de su carrera, a pesar de que ha demostrado tener lo suficiente para encabezar cualquier tipo de producción.

La pandemia del COVID-19 ha dejado en tal zozobra a Bruno, quien hace un mes manifestó que se encuentra viviendo tiempos de bancarrota, pues trata de vivir al día con lo poco que lo mantiene al no encontrar un trabajo estable.

“A todos nos ha pegado, por supuesto, yo estoy viviendo, racionando la comida. Una pechuga la divido ahí en cuarto rebanadas, una lata de atún que me dure todo el día”, comentó en su momento para los medios.

“Como mucha papa, que la papa salvó a Europa y a los marineros. Como lo que haya y si tengo que comer pasto, tendré que comerlo, y si no hay pasto, pues me alimentaré de cucarachas, y así estamos“, agregó el histrión quien en el último año participó en la película “Quarry”, el filme independiente “Locked In” y la serie “Party of Five”.

Asimismo, Bichir también tuvo un episodio negativo a principios del año pasado cuando fue acusado por presunto abuso sexual en redes sociales. Mediante una cuenta de Twitter llamada “MeTooCineMx”, el primer actor fue señalado por violar a una chava, algo que fue desmentido inmediatamente por él mismo.

“Es un señalamiento muy duro. Lo primero que diría es que no me tengo que defender de algo que no he hecho, y segundo me gustaría conocer a esta persona. Sería valioso que todas las acusaciones, demandas, experiencias que desafortunadamente han tenido muchas personas en el mundo, den la cara”, fue lo que dijo en su momento.

No cabe duda de que la crisis por el coronavirus está afectando a todos los niveles y más a un artista tan talentoso como Bruno Bichir, quien a sus 53 años está buscando una nueva oportunidad para volver a brillar.