Cristiano Ronaldo está cerca de ir a un juicio en Nevada acusado de violación

El conflicto legal de Cristiano Ronaldo contra una mujer que le acusa de haberla violado mientras se encontraba en la suite del jugador portugués de un resort de Las Vegas hace más de 10 años, se encamina a un juicio ante un juez federal en el estado de Nevada (Estados Unidos).

La jueza de distrito de Estados Unidos Jennifer Dorsey informó que escuchará los argumentos y decidirá si Kathryn Mayorga estaba mentalmente capacitada para firmar un acuerdo de dinero secreto en 2010 con los representantes de Ronaldo, de 35 años, que le pagó a la mujer $375,000 dólares. El abogado de Ronaldo, Peter Christiansen, se negó a realizar comentarios. El equipo legal de Mayorga, encabezado por Leslie Mark Stovall, tampoco han querido hacer declaraciones sobre el fallo del juez, emitido el 30 de septiembre.

Dorsey escribió que un tribunal debería decidir si Mayorga “carecía de la capacidad mental” para firmar un acuerdo de confidencialidad con los representantes de Ronaldo y “si alguna vez se llegó a un acuerdo (…) entre las partes”. Aunque normalmente no se dan a conocer los nombres de las personas víctimas de agresión sexual, Mayorga, después de presentar su demanda contra Ronaldo en octubre de 2018, dio su consentimiento a través de sus abogados para ser identificada.

La jueza dio a ambas partes hasta finales de noviembre para acordar un plan a seguir en el juicio. El fallo representa un revés para los representantes legales de Ronaldo, que hasta ahora han mantenido sellados los detalles del acuerdo de 2010.

Los jueces de distrito de Estados Unidos tienen la capacidad legal de invalidar a los jueces magistrados, que se encargan de las presentaciones judiciales y los argumentos previos al juicio.

A federal judge in Nevada will hear arguments in the case stemming from Kathryn Mayorga’s rape allegation against Cristiano Ronaldo.

