ICE arresta a más de 125 inmigrantes en Ciudades Santuario de California

Alertan que vienen más arrestos a gran escala en el estado

El Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) y el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) anunciaron el arresto de más de 125 inmigrantes durante un operativo que duró una semana en las Ciudades Santuario de California; y advirtieron que vendrán más operativos de aprehensión a gran escala en los lugares donde las policías locales y estatales no cooperan con ellos.

“Es un error pensar que negarse a cooperar con el ICE resultará en una disminución de la aplicación de la ley de inmigración. El ICE no tiene otra opción más que realizar arrestos a más grande escala en los vecindarios y en los lugares de trabajo, lo que puede resultar en detenciones colaterales”, dijo Chad Wolf, secretario en funciones del DHS.

El operativo se llevó a cabo del 18 de septiembre al 3 de octubre en Los Ángeles, San Diego y San Francisco, y se arrestó a individuos que habían sido liberados por las agencias policiacas locales y estatales, aún cuando el ICE les había pedido mantenerlos bajo custodia para ellos.

“El Operativo Rise es una prueba de que nunca daremos marcha atrás con hacer cumplir la ley con o sin la cooperación de los políticos locales”, señaló Wolf.

Durante una conferencia de prensa, ICE y DHS informaron que más del 95% de los inmigrantes arrestados tenían condenas criminales o cargos criminales pendientes en el momento de su arresto.

Wolf pidió a los residentes entender y esperar la presencia más visible del ICE en California y otras ciudades con políticas Santuario en vigor.

“Permítanme ser claro, las personas en las que enfocamos nuestros limitados recursos no son inmigrantes indocumentados al azar en nuestras comunidades. No son personas comunes sino aquellos que representan la mayor amenaza para la seguridad pública”.

Solo en el área de Los Ángeles arrestaron a casi 100 inmigrantes indocumentados con historias criminales que incluían homicidios, asalto sexual, crímenes sexuales que involucran a niños, asaltos, robos, violencia doméstica y conducir bajo el influjo de las drogas.

Entre los arrestados, se encuentra un hombre de El Salvador de 40 años. Fue detenido el 29 de septiembre en Los Ángeles tras ser condenado por la Corte Superior de Los Ángeles de asesinato en primer grado en noviembre de 2009.

A pesar de que se solicitó a la cárcel del condado de Los Ángeles mantenerlo bajo custodia para el ICE, la petición fue declinada y lo liberaron. Ahora se encuentra bajo custodia de ICE pendiente de ser deportado.

Un hombre de 50 años de México fue arrestado el 28 de septiembre en Long Beach, California. Él fue condenado por la Corte Superior de Los Ángeles por el delito de conspiración para cometer un asesinato en segundo grado en junio de 1994. Aún cuando se hizo una solicitud para no dejarlo ir en tanto llegaban los agentes de migración, la cárcel no aceptó y lo pusieron en libertad. Fue deportado a México el mismo día que lo arrestaron.

Tony H. Pham, director en funciones de ICE, dijo que es absolutamente frustrante para sus oficiales e investigadores que se ignore una orden de detención ejecutada legalmente.

“No le estamos pidiendo al oficial local o estatal que pregunte a ninguna persona sobre el estado migratorio. Todo lo que necesitan hacer es llamarnos antes de que liberen al individuo. Solo una llamada telefónica para que podamos ayudar a proteger al pueblo estadounidense en nuestras comunidades”.

Afirmó que una llamada telefónica habría salvado a Rocky Jones, quien fue asesinado en diciembre de 2018 en el condado de Tulare, por un indocumentado buscado por el ICE, pero liberado en la comunidad por una jurisdicción en California que no coopera con ellos.

Al ser cuestionado sobre si los operativos de arresto de inmigrantes tienen que ver con las elecciones presidenciales, Wolf respondió que cuando se enfocan en las ciudades santuario, no se trata de republicanos, demócratas ni de elecciones sino de políticas peligrosas para la comunidad. “Así que vamos a ir a esas ciudades, vamos a detener a personas que no deberían estar en esas comunidades. Obviamente entendemos y sabemos que California tiene varias ciudades santuario. Y comenzamos ahí por supuesto, pero vamos a continuar con los arrestos en todo el país. ICE hace esto todos los días, así que no es nada nuevo”.

Y dejó en claro que una Ciudad Santuario no impide que los oficiales de ICE entren a hacer su trabajo.

“En esos casos, a menudo tenemos que ir con más oficiales por la seguridad de las personas en esas comunidades. Un trabajo que fácilmente se podría haber hecho en un entorno carcelario sin entrar en la comunidad en general”.

La diferencia que implica hacer un operativo en una Ciudad Santuario sin que las cárceles locales levanten el teléfono y hagan una llamada al ICE, es que se gastan más recursos para ir a buscar a un individuo con antecedentes criminales a un lugar. “Para recogerlo en un cárcel, se ocuparía un equipo de dos o tres agentes, en cambio para buscarlo en una ciudad, se necesitan unos 10. Tenemos que ir a buscarlos en lugar de que nos los entreguen”.

A nivel nacional, aproximadamente el 86% de los arrestos en el año fiscal 2019 consistieron en extranjeros con condenas penales o cargos penales pendientes.

La Ley Santuario aprobada en California en 2017 por el gobernador Jerry Brown prohibe la cooperación de las policías locales y estatales con el ICE, y en específico detener y entregar a inmigrantes sujetos a la deportación a las autoridades de migración.