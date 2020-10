Bajo la ausencia de un nuevo programa de apoyo gubernamental, Estados Unidos se prepara para una nueva ola de desalojos

Después que el presidente Donald Trump frenó las negociaciones para un nuevo proyecto de ley de estímulo, los propietarios e inquilinos se preparan para una nueva crisis en la vivienda a medida que la gente se está atrasando en el pago del alquiler.

La situación está obligando a los propietarios ha comenzado a desalojar a los inquilinos y a los bancos a enfrentar una caída financiera porque los trabajadores desempleados no pueden hacer sus pagos hipotecarios lo que podría provocar una nueva crisis en la vivienda.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un paquete de $2.2 billones de dólares que incluía $50,000 millones de dólares en fondos de asistencia para alquileres de emergencia y prohibía los desalojos durante otros 12 meses. Pero el proyecto de estímulo “reducido” del Senado, que es controlado por los republicanos, no incluyó fondos de asistencia para el alquiler ni ninguna prohibición de desalojos.

El proyecto de ayuda tampoco incluía una nueva ronda de cheques de estímulo, a pesar de que el presidente Donald Trump twiteó el martes que firmaría un nuevo proyecto de ley independiente para emitir cheques de estímulo adicionales de $1,200 dólares “que benefician a nuestro gran pueblo”, dijo en uno de sus tweets.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020