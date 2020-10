Vuelve a la carga: Trump insta al Congreso a aprobar leyes separadas para emitir un cheque estímulo y ofrecer protección financiera a las aerolíneas

Donald Trump pidió al Congreso que “apruebe inmediatamente” $25,000 millones de dólares en apoyo a la nómina de las aerolíneas y $135,000 millones de dólares en fondos para el programa de protección de los cheques de estímulo a través de los fondos no utilizados en la Ley CARES. El presidente había señalado horas antes que firmaría un proyecto de ley independiente de cheques de estímulo de $1,200 dólares y que etiquetaría a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell y a otros líderes del Congreso.

Después de que las negociaciones con los demócratas fueron canceladas sobre un nuevo plan de estímulo y de prometer su aprobación para después de las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente Trump dio marcha atrás al pedir en un Tweet al Congreso que le enviará proyectos de ley independientes que cubran los aspectos individuales del paquete que se estaba negociando.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020