Gran confusión entre padres por el cierre de escuelas en zonas rojas, naranja y amarillas en NYC

Con el plan geográfico del gobernador Cuomo, y la clausura de 169 planteles en vecindarios de mayores contagios de coronavirus en Brooklyn y Queens, todavía hay dudas en las comunidades

Caminando por las calles de Rego Park, en Queens, donde trabaja en la cocina de un restaurante, Rosa Rodríguez aseguró estar muy confundida este jueves, luego de que el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaran el cierre de más de un centenar de escuelas, en las ubicaciones geográficas de las 9 áreas y las más de 20 zonas postales donde los casos de COVID-19 están aumentando o en zonas aledañas.

La madre mexicana, cuyo niño estudia en la escuela de los Hérores, en Maspeth, cerca del área de Forrest Hills, que está bajo intensa vigilancia, confesó que no mandó a estudiar al pequeño y que se lo encargó a una vecina.

“Yo la verdad no entiendo nada de lo que está pasando. Supuestamente la escuela está en una zona amarilla, pero dicen que solo las rojas cierran y las amarillas no, pero una amiga me llamó a decirme que cerraron la escuela de su niña desde el martes, que está en una zona amarilla. Yo no entiendo. Esto es un desorden”, dijo la inmigrante.

Gardenia Céspedes, quien tiene a su hijo en la escuela North Queens Community High School, también compartió el mismo sentimiento y aunque reconoció que la institución le avisó que cerrarían las clases presenciales de la escuela de Queens, agregó que no recibió ninguna información adicional, de donde puede dejar a su hijo, ya que por su trabajo no lo puede cuidar en las mañanas.

“Me gustaría que nos dieran opciones, que nos dijeran: ‘vamos a cerrar, pero los pueden mandar a esta otra escuela o a este lugar donde los van a cuidar, mientras se vuelve a arreglar todo, pero no dicen nada. Solo ‘vamos a cerrar’. Es como ‘arréglense como puedan’. No es bueno para nadie”, se quejó la madre peruana.

Cierran un total de 169 planteles

Y reconociendo que hay muchas dudas entre los padres de familia por el nuevo anuncio de cierre de escuelas en áreas afectadas por auge de COVID-19 y en zonas colindantes, (considerado un movimiento necesario para superar la crisis), el alcalde Bill de Blasio explicó la manera como funcionará el cierre de escuelas y pidió a los padres visitar el sitio web creado para saber si están ubicados en áreas roja, naranja o amarilla.

“Hemos delineado en base a la orientación estatal las escuelas que deben cerrar en las zonas roja y naranja. Quiero aclarar – nuevamente, presenté una propuesta el domingo, lo que creí que era lo correcto. Obviamente, se convirtió en la base de lo que hizo el Estado, pero el Estado tenía una forma diferente de abordar la geografía específica”, dijo el mandatario, advirtiendo que hasta ahora se han cerrado un total de 169 instituciones.

De Blasio también fue claro en afirmar que la clausura de clases presenciales, cuyos estudiantes afectados deberán sumarse a lecciones remotas, durará por lo menos hasta finales del mes.

“En las zonas roja y naranja, esas escuelas cierran durante al menos dos semanas. Hemos alertado a cualquier escuela que aún no haya sido cerrada”, dijo el Alcalde, advirtiendo que las escuelas que están cerrando han informado a los padres.

“El martes cerramos 108 escuelas públicas en coordinación con el Estado, y ahora cerramos 61 escuelas públicas adicionales hoy (jueves). Las familias han sido alertadas desde anoche, 61 escuelas públicas y, nuevamente, por un período de dos semanas. Los sitios escolares que estaban cerrados anteriormente permanecerán cerrados durante ese período de dos semanas”, agregó el líder neoyorquino, manifestando que la regla es tanto para escuelas públicas como privadas.

Y sobre lo que vendrá después en esos planteles, De Blasio dijo: “Tras dos semanas, habrá una evaluación completa. Es lo más temprano de lo que podemos hablar, y enfatizo la palabra más temprano, para las escuelas que cerraron el martes, lo más temprano que podrían regresar es el miércoles 21 de octubre. Pero, obviamente, hablaremos de ello antes de eso para decirle a la gente en qué dirección van las cosas, si parece que una reapertura podría ocurrir antes o que se retrasará aún más. Mientras tanto, por supuesto, todos los niños tendrán aprendizaje remoto”.

El Alcalde explicó además que 308 escuelas ubicadas en zonas amarillas, que no han cerrado sus clases presenciales, si deberán someterse a protocolos estrictos de pruebas de COVID-19, por lo que urgió a los padres a participar con responsabilidad.

Piden a padres registrar hijos para test

“Quiero dejar muy, muy claro: todo el personal, todos los estudiantes, necesitamos una participación total. Es un requisito para ser parte de la comunidad escolar presencial. Entonces, estamos enviando orientación adicional a los padres para que quede muy claro”, dijo el Alcalde. “Y hemos enviado los formularios a los padres, tanto en línea como en papel, para que se registren para que sus hijos se hagan la prueba. Esto es bueno para que todos sepan qué está pasando en cada escuela”.

Miranda Barbot, vocera del Departamento de Educación de la Ciudad, destacó también que el cierre de las escuelas en las zonas preocupantes forma parte del plan general para evitar que Nueva York caiga en un rebrote del virus y agregó que han estado haciendo múltiples pruebas y los casos positivos han sido mínimos.

“Esta decisión de cerrar los edificios escolares es una estrategia en un plan integral diseñado para reducir la transmisión en estos grupos geográficos específicos. Hemos realizado pruebas móviles en áreas donde estamos viendo sitios de alerta. De 1,859 resultados de pruebas, solo dos han sido positivos”, dijo la funcionaria.

Y mientras se lamentaba por el cierre de su escuela en Forrest Hills, una adolescente de 10 grado, que prefirió no dar su nombre, aseguró sentirse muy mal por el cierre de su escuela la tarde de este jueves y dijo sentirse como si estuviera de nuevo “entrando a un túnel del que pensó que ya había salido la ciudad”.

Escuelas en áreas afectadas en cifras: