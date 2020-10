Científico robó $225 mil en fondos públicos del cáncer para pagar su hipoteca en Nueva York

Geoffrey Girnun, ex profesor de la Universidad Stony Brook (Long Island, NY), admitió que había robado $225 mil dólares de una subvención de investigación del cáncer para pagar su hipoteca y otros gastos personales, y fue sentenciado a 366 días de prisión el martes.

Girnun (49), ex profesor asociado de patología en Stony Brook, le dijo al juez de distrito Denis R. Hurley que había avergonzado a su familia y a sus colegas investigadores del cáncer, y que pasaría el resto de su vida intentando expiar su crimen.

“Necesito aprender a hacer las paces y convertirme en una mejor persona”, dijo Girnun al juez Hurley durante una audiencia de sentencia realizada por teléfono debido a preocupaciones sobre el coronavirus.

Girnun fue arrestado en septiembre de 2019 y acusado de robo de fondos del gobierno estatal y federal, fraude electrónico y lavado de dinero.

Se declaró culpable de un sólo cargo de robo de fondos del gobierno como parte de un acuerdo con los fiscales federales en enero.

Girnun robó aproximadamente $78 mil dólares en fondos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que estaban destinados a la investigación del cáncer y alrededor de $147 mil de la Fundación Stony Brook y subvenciones patrocinadas por el estado.

El robo comenzó poco después de que Girnun fuera contratado por la universidad en diciembre de 2013 y continuó por cuatro años.

Girnun creó empresas fantasma que facturaron a los NIH y Stony Brook por equipos y servicios relacionados con la investigación que nunca se proporcionaron, según los fiscales. Después de recibir el pago en las empresas fantasma, transfirió los fondos a sus cuentas bancarias personales.

Michelle Bulls, directora de la Oficina de Política para la Administración de Investigaciones Extramuros de los NIH, comentó antes de que la sentencia que Girnun robó fondos que otros investigadores podrían haber utilizado para ayudar a los pacientes con cáncer y erosionó la confianza del público en los investigadores médicos, reportó Newsday.

Federal prosecutors said the professor stole approximately $78,000 in National Institutes of Health funds that were earmarked for cancer research and about $147,000 from the Stony Brook Foundation and state-sponsored grants. https://t.co/ElKgRS8RXd

— Newsday (@Newsday) October 8, 2020