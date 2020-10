La imagen más tierna: Alex Morgan alimenta a su bebé en la tribuna durante el partido del Tottenham

Aunque sigue sin poder debutar con el Tottenham, Alex Morgan no se pierde los partidos de su nuevo equipo. Muestra de ello es que este jueves fue captada en la tribuna del estadio apoyando a sus compañeras, aunque con una particularidad: esta vez sostenía entre sus brazos a Charlie, su bebé de 5 meses de edad.

Morgan se integró a los entrenamientos del club hace apenas un par de semanas y viene de un descanso de casi un año debido a su maternidad, por lo que su estratega aún espera el momento perfecto para llamarla al campo. Mientras eso sucede, la futbolista sigue fiel al equipo, aunque sea desde las gradas.

La imagen más tierna que se captó de la futbolista y la pequeña Charlie Elena Carrasco Morgan fue cuando la atacante le dio de comer con su biberón. Pero también fue vista jugando con ella y recostándola en su carriola.

“Ahora mismo, estoy a disposición de Charlie. A veces solo quiero dormir cuando Charlie está durmiendo, o limpiar la casa, ¡es un desastre! Pero siempre pienso en lo bien que se siente sudar después de un entrenamiento”, comentó la jugadora en entrevista para la revista Shape.

En la cancha su equipo derrotó 4-0 al London City en la Continental Cup, con lo que obtuvieron su primer triunfo en la temporada. Su próximo compromiso será el sábado 10 de octubre contra Manchester United.

