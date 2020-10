Pese a la crisis fiscal maestros de Nueva York acuerdan aumento, inamovilidad y pago de deuda millonaria

La ciudad de Nueva York y su sindicato de maestros llegaron a un acuerdo para asegurar un aumento salarial de 3% en 2021, inamovilidad laboral y el pago atrasado de $900 millones de dólares, en medio de la desbordada crisis fiscal.

La Federación Unida de Maestros (UFT) y el Ayuntamiento acordaron ayer que se pagará la mitad de esos $900 millones de dólares este año fiscal y la otra parte en el próximo.

“Si bien reconocemos la terrible situación financiera de la ciudad debido a la pandemia, el laudo del árbitro deja en claro que la ciudad debe cumplir con sus obligaciones financieras con los miembros de la UFT. Debemos continuar unidos contra las crecientes amenazas a nuestra ciudad y nuestra profesión”, escribió anoche el sindicato en su cuenta oficial de Twitter.

El poderoso sindicato, que representa al distrito escolar más grande del país, también obtuvo un compromiso de la alcaldía de no despedir a ningún maestro este año y consolidó un aumento salarial del 3% previamente acordado para el 14 de mayo de 2021.

“Con maestros que enfrentan despidos en el estado Nueva York y el resto de la nación debido al daño de la pandemia a la economía, pudimos convencer al árbitro de que agregara una promesa de no despido y una garantía de que el próximo aumento del 3% establecido por contrato para mayo, no será cuestionado por la ciudad”, celebró el presidente de la UFT, Michael Mulgrew, citado por New York Post.

Los pagos atrasados de $900 millones son ​​derivados de negociaciones sindicales entre 2009 y 2011. “La ciudad enfrenta la crisis fiscal más grave desde el 11 de septiembre (2001), pero aprovecharemos nuestro historial de sólida gestión financiera al tomar las decisiones difíciles y los sacrificios que necesitamos para mantener a NYC en funcionamiento”, justificó el alcalde Bill de Blasio, quien calificó el acuerdo como “un ahorro” de $450 millones de dólares al ser la cantidad dividida en dos.

“Este acuerdo nos permite evitar despedir a los maestros que han hecho tanto por las escuelas y los estudiantes de la ciudad de Nueva York. Pero no se equivoquen, la necesidad de que los gobiernos federal y estatal den un paso al frente y nos brinden ayuda es tan urgente como siempre”, insistió el alcalde en su pedido de fondos a la gobernación y la Casa Blanca, aunque mantiene pésimas relaciones con ambas instancias.

